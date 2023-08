Abogado de Pedro Castillo considera ilegal su destitución: "Violaron la Constitución y el Reglamento del Congreso"

Guido Croxatto, abogado del expresidente Pedro Castillo, indicó que su destitución no cumplió con el procedimiento establecido por la Constitución y el Reglamento del Congreso; por tanto, se trataría de una acción ilegal. Además, manifestó que esta postura es independiente de si el exmandatario había o no cometido algún delito.

"Muchas veces en los medios se confunde un buen o un mal gobierno como si eso habilitara destituir a un presidente de cualquier manera. Y la verdad es que no, una cosa no explica la otra", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Si Castillo dio un discurso y no estaba habilitado para disolver el Congreso, la Constitución también establece cuál es el mecanismo para enfrentar esa situación. Y no fue el mecanismo que siguieron los congresistas en Perú: violaron la Constitución y el Reglamento del Congreso y no se puede destituir a un presidente de manera ilegal, más allá de si el discurso era equivocado o no (...). Si se violó el procedimiento para destituir a un presidente, es independiente de si nos cae bien o mal un presidente", agregó.

"El Tribunal Constitucional se pronunció entre gallos y medianoche"

Por otro lado, Croxatto indicó que el Tribunal Constitucional debió evaluar si era válido o no el procedimiento por el que se destituyó a Castillo y no emitir un pronunciamiento "entre gallos y medianoche".

"Con la experiencia de la destitución de Castillo, el Tribunal Constitucional, que es el encargado de hacer valer la Constitución, se pronunció entre gallos y medianoche a las pocas horas, en vez de actuar con prudencia y rigor jurídico, y emite un pronunciamiento dando por cerrada la situación legal. Lo que hubiera correspondido, justamente para que Castillo tuviera esa instancia, y que el propio Tribunal Constitucional le dijera que su destitución es correcta porque violó un artículo de la Constitución y el Congreso, con el debido procedimiento de acción constitucional, lo destituyó legalmente. Eso es lo que debió haber hecho el Tribunal Constitucional y no estaríamos en este debate", finalizó.