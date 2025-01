Bancada de Acción Popular otorga plazo de 72 horas al presidente del Congreso para que haga “cambios transparentes”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista de Acción Popular, Luis Aragón, indicó que su bancada ha decidido otorgar “un plazo de 72 horas” al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, para que realice “cambios transparentes” y tome “medidas efectivas” a favor de un adecuado “manejo de la administración” del órgano legislativo.

Entre estas disposiciones -según señaló en el programa Prueba de Fuego de RPP- figura cesar al Oficial Mayor del Congreso, al jefe de administración, a la jefa de recursos humanos y al director general de seguridad.

“No se puede cubrir a este tipo de funcionarios que obviamente tienen que ser cambiados”, indicó.

Cabe señalar, que tales pedidos se dan en medio de los cuestionamientos que recaen sobre Salhuana por su reciente viaje a China, lo que significó -según indicaron varios parlamentarios- ausentarse en un momento de crisis por la investigación de una presunta red de prostitución dentro del Legislativo, situación que conllevó a que se promueva una moción de censura en su contra.

“Creo que estas medidas son importantes y no los ha hecho lamentablemente a la fecha. Estamos esperando las 72 horas a partir del día siguiente de su arribo al Perú (el titular de la Mesa Directiva informó que llegó al país el 8 de enero)”, apuntó.



Impulsarían nueva moción de censura

Aragón, dijo, también, que en caso Salhuana no realice estos cambios de funcionarios, Acción Popular presentará una moción de censura “además de la existente”.

“Si queremos creer en el presidente del Congreso tiene que dar señales claras de cambiar a funcionarios presuntamente implicados [en la presunta red de prostitución dentro del Legislativo], pero que cuando han asistido a la Comisión de Fiscalización no han dicho absolutamente nada. El oficial mayor decía una cosa, decía que no se acordaba quién lo designó, que el tema de las contrataciones, la jefa de Recursos Humanos, es decir, no ha existido una posición clara”, afirmó.

A ello, agregó que la responsabilidad administrativa en este caso repercute en los “funcionarios de confianza de estas direcciones”, mientras que la responsabilidad política “la tiene que asumir el señor Salhuana” como presidente del Congreso.