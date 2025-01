Eduardo Salhuana dice que "no hay ningún fundamento" para una censura en su contra y descarta renunciar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A seis días de su viaje a China, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, compareció ante la prensa y respondió sobre los cuestionamientos en su contra, por su ausencia en un momento de crisis en el Legislativo, que ha llevado a que se promueva una moción de censura para sacarlo del cargo.

El titular de la Mesa Directiva del Congreso consideró que la iniciativa en su contra no tiene fundamento y descartó renunciar a la presidencia del Parlamento. Salhuana hizo estas declaraciones, minutos antes de que se la moción de censura en su contra ingresara a Mesa de Partes del Legislativo.

"Sobre el tema de la censura, ya lo he reiterado: respeto el punto de vista de los colegas, pero objetivamente no hay ningún fundamento o razón para solicitarlo; y en cuando a dar un paso al costado, no acostumbro hacerlo. Acostumbro en mi vida política y personal, encarar los problemas y ser responsable del cargo que ocupe. Soy presidente del Congreso y tengo la obligación de estar, sobre todo, al frente de la institución cuando las circunstancias son difíciles", afirmó.

Como se recuerda, la bancada Honor y Democracia anunció el último lunes la promoción de una moción de censura contra Salhuana, por haber viajado a China en medio de la crisis actual que se vive en el Parlamento, tras la denuncia de una presunta red de prostitución que habría operado en el Congreso, un caso que es investigado por la Comisión de Fiscalización del Legislativo y por el Ministerio Público.

El vocero del referido grupo parlamentario, Jorge Montoya, indicó que este viaje no debió llevarse a cabo.

Salhuana anuncia medidas tras renuncia de comisión Ad Hoc para el caso de la presunta red de prostitución

Salhuana también se refirió a la renuncia de las tres integrantes de la comisión Ad Hoc, conformada para investigar la presunta existencia de una red de prostitución en el interior del Parlamento, y que fue anunciada por el presidente del Congreso a inicios de este mes.

"Sobre la comisión, he tomado conocimiento de la renuncia. He escuchado sus razones, nos parece totalmente justificado y vamos a tomar hoy (jueves 9 de enero) las medidas del caso", dijo.

Ayer, miércoles, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, reportó la renuncia de Flor de María Tello, profesional de la Oficialía Mayor del Legislativo; Patricia María Durán Vázquez, especialista parlamentaria del Departamento de Comisiones; y Natalia Giselle Escudero Rodríguez, profesional de la Dirección General Parlamentaria.

Como parte de su labor, ellas eran las encargadas de recibir y evaluar el testimonio de Jorge Luis Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso e involucrado en el caso, ante la Comisión de Fiscalización.