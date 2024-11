Sergio Monar dice que Roger Arista niega haberlo relacionado ante el Congreso con fuga de Vladimir Cerrón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales El presidente de la Comisión de Fiscalización dijo que Arista habría indicado que la DIGIMIN y la DIRIN, a través de sus directores, "filtraron la información para que Vladimir Cerrón escape".

El último domingo, un reportaje del diario El Comercio dio cuenta de que el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, señaló que, el pasado 30 de octubre, el exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI), Roger Arista, se presentó ante dicho grupo de trabajo para declarar, en sesión reservada, sobre las presuntas irregularidades que habrían cometido altos funcionarios del Gobierno para favorecer a Vladimir Cerrón, prófugo líder de Perú Libre, en evadir la justicia.

En ese sentido, el congresista señaló que Arista dijo que la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) y la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIRIN), a través de quienes estaban a cargo de dichas direcciones policiales, "filtraron la información para que Vladimir Cerrón escape" de operativos de captura.

Al respecto, el general PNP en retiro, Sergio Monar, quien se desempeñó como director de la DIGIMIN entre diciembre del 2023 y marzo de este año, dijo que habló con Roger Artista sobre estas declaraciones y que este negó "rotundamente" haberlas hecho.

"Yo nunca he protegido ni entregado, filtrado o facilitado alguna información que puede evitar la captura del señor Vladimir Cerrón, tal como se difunde en diferentes medios de comunicación. Estas declaraciones lo que tienen es una supuesta declaración también del general (Roger) Arista, exdirector de Inteligencia Nacional, pero yo he hablado con él también, el día de ayer, y él me ha asegurado que él no ha mencionado estas declaraciones, lo ha negado rotundamente. Es más, estoy enviando una carta notarial, que ayer mismo la tramité, y la debe tenerla ya en su poder o se la entregan el día de hoy", indicó en Ampliación de Noticias de RPP.

"Algunas publicaciones le atribuyen al general Arista haber declarado eso, que él considera responsables de filtrar información al general Quiroga y a mi persona. Eso lo he conversado directamente con él, el día de ayer, y él lo niega", resaltó.

"La Digimin nunca tuvo información puntual sobre la ubicación de Vladimir Cerrón"

Sergio Monar aseguró que su "única participación" relacionada a Vladimir Cerrón fue haber sido designado como director de la DIGIMIN, entidad encargada de "realizar el esfuerzo de búsqueda de información y actividades de inteligencia para lograr la ubicación" del líder perulibrista.

En esa línea, sostuvo que su dependencia "nunca tuvo información" sobre la ubicación de Cerrón Rojas.

"Enfáticamente, la Digimin nunca tuvo información puntual sobre la ubicación del señor Vladimir Cerrón, no la tuvo o, por lo menos, [no] con una credibilidad confiable. La Digimin lo que hace es buscar la información para la ubicación; los operativos de captura los hace la Policía", resaltó.

"Nunca lo hemos ubicado, la Digimin no lo ubicó; se hizo actividades para lograr la ubicación, pero no se ubicó. En el operativo de Mikonos yo no he estado ni tampoco la Digimin", añadió.

Asimismo, negó haberse reunido con la presidenta de la República, Dina Boluarte, o haber visitado Palacio de Gobierno.

"Nunca he hablado con la presidenta, no he ido a Palacio, no he hablado con ninguno de Palacio, ni con un congresista que tenga relación con esto", indicó.

Monar también restó credibilidad a los audios en los que, supuestamente, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, lo relaciona con una presunta protección a Cerrón.

"Una de las razones por las cuales a mí me mencionan en esto es por el supuesto audio que hay entre Santiváñez y el capitán Izquierdo, llamado Culebra, ahí también me mencionan. Ese audio, aparte de que el señor Santiváñez lo niega, esa transcripción que ha aparecido recientemente, en la cual supuestamente Santiváñez menciona mi nombre, es diferente a la transcripción que apareció sobre el mismo audio, el 3 de septiembre", explicó.

"En ese audio, Santiváñez no me menciona, sino que el llamado Culebra es el que pregunta y Santiváñez no responde. Ahora, atribuyen a Santiváñez que él menciona mi nombre (…) Hay una diferencia, y esa diferencia ya hace que no sea confiable esa transcripción; y si fuera confiable, entonces el audio no es confiable o ha sido alterado, una de las cosas tiene que estar mal, no puede haber esa diferencia", puntualizó.