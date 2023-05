Carlos Anderson y Alex Flores consideran que proyecto de Dina Boluarte pretende legitimar a Alberto Otárola

Los congresistas Carlos Anderson (No agrupado) y Alex Flores (Perú Libre) se refirieron al proyecto de ley presentado por la presidenta Dina Boluarte para que pueda ejercer su cargo de manera virtual cuando se encuentre fuera del territorio nacional y coincidieron en que el tema actualmente no es una prioridad. Además, precisaron que podría tratarse de una estrategia para dejar temporalmente la Presidencia al primer ministro Alberto Otárola.

"Hay una encargatura, aunque no muy clara, del primer ministro en contra del artículo 115 de la Constitución, que es muy claro. Es algo que no está contemplado y no puede ni debe suceder. La presidenta debe estar más preocupada en ver cómo cierra la herida en Puno, en la sierra sur del país, cómo hace para acercarse en lugar de estar cada vez más ampliando la brecha que divide a los peruanos", dijo Anderson en Ampliación de Noticias de RPP.

"(Dina Boluarte) no le añade mucho a nuestra presencia internacional. Es una obligación constitucional que en este momento puede ser muy bien ejecutada por la Cancillería. La ministra de Relaciones Exteriores ha hecho un muy buen trabajo de representación. Pero es un tema de prioridades. Debería visitar Puno, Cusco, las zonas que han estado en conflicto y que siguen siendo una herida abierta en el país", agregó.

Por su parte, Alex Flores añadió que se trataría de una cortina de humo para desviar la atención del más de medio centenar de muertos que dejó la represión policial durante las protestas que exigían la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

"Es un proyecto de ley que no soluciona absolutamente nada. Ya se han manifestado mucho sobre la inconstitucionalidad. Y, efectivamente, parece que quieren legalizar que quien toma las decisiones en este Gobierno es realmente el señor Alberto Otárola. Son cortinas de humo, distractores, para no tocar el tema de fondo, que es la violación a los derechos humanos, lo que la CIDH ha llamado ejecuciones extrajudiciales, masacre", aseveró.

"En esta coyuntura tiene que haber prioridades. No es necesario que el presidente de la República pueda salir. Creo que tranquilamente puede hacerlo el premier, los ministros relacionados, dependiendo de qué foro o evento político internacional se trate", enfatizó.

Elección del Defensor del Pueblo

En otro momento, con respecto a la votación para la elección del Defensor del Pueblo que se llevará a cabo en el pleno de este miércoles 17 de mayo, Alex Flores comentó que si bien se trataba de una necesidad, le parecía difícil que se logre llegar a un acuerdo.

"Necesitamos a un Defensor del Pueblo en nuestro país porque la actual es simplemente la que está de oficio. No tiene la legitimidad, el respaldo del Congreso. Creo que debería lograrse. Sin embargo, veo difícil que hoy se puede llegar a un consenso", mencionó.

"La Defensoría del Pueblo es una de las instituciones más importantes en nuestro país para la defensa de los derechos del ciudadano, pero que debe mantener su independencia. Lamentablemente, estos últimos años hemos visto que se ha politizado bastante", añadió.

Mientras tanto, Carlos Anderson se mostró en desacuerdo con que se elija hoy al nuevo Defensor y argumentó que ninguno de los dos candidatos serían los idóneos para el cargo.

"Cuando pienso en el Defensor del Pueblo, pienso en las figuras de Jorge Santistevan de Noriega, Beatriz Merino. Pienso en personalidades que solamente su presencia reflejaba de inmediato la importancia, la relevancia de un puesto que es clave en una democracia débil como la peruana", precisó.

"Ninguna de las dos personas que han quedado como candidatos refleja eso en absoluto. Se trata de dos personas que están empleadas en el Congreso de la República. Eso no significa nada malo, pero no refleja independencia y el tipo de credenciales que tendría que tener un Defensor del Pueblo", finalizó.