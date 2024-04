Raúl Doroteo calificó de "show mediático" allanamientos en sus viviendas y oficinas por caso 'mochasueldos'

Congreso Raúl Doroteo calificó de “show mediático” a allanamientos en sus viviendas y oficinas por caso ‘mochasueldos’

Los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el personal del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación allanaron esta mañana las viviendas y oficinas del congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo Carbajo.

El despliegue fiscal y policial se dio por la investigación que afronta el legislador acciopopulista por presuntamente recortar el salario de una extrabajadora de su despacho congresal.

Las diligencias se realizaron simultáneamente en las viviendas del legislador ubicadas en Santiago de Surco e Ica. También se intervinieron sus oficinas que están en el Edificio Fernando Belaunde, en el jirón Huallaga, y en el Complejo Legislativo de la avenida Abancay.

En conversación con RPP, Doroteo Carbajo calificó de “show mediático” a las diligencias realizadas por la investigación que se le sigue por el presunto delito de concusión.

“Es parte de las investigaciones… Esto es un complot y no hay absolutamente nada, entiendo que parte de las investigaciones es hacer las diligencias de allanamiento”, comentó en La Rotativa del Aire- Edición Mediodía.

“No van a encontrar nada y estamos en la mejor predisposición. Se les ha dado todas las facilidades”, agregó.

¿Qué dijo sobre la denuncia de ‘mochasueldos’?

En esa línea, el parlamentario acciopopulista fue consultado específicamente sobre el caso de María Morales Gutiérrez, una extrabajadora de su despacho que denunció haber sido obligada a entregar la mitad de su sueldo, valorizado en cerca de 7 106 soles.

Al respecto, negó las acusaciones y acusó a un grupo de dirigentes y militantes de Acción Popular de haber utilizado a su exasesora técnica como un "chivo expiatorio".

“Está motivada por un entorno que nace del interior de mi partido con aliados de un grupito de congresistas”, dijo, a la vez que se negó a dar nombres.

“En esta semana me van a entregar las pruebas y lo voy a demostrar”, añadió.

Doroteo también fue preguntado por el audio que expuso Willax al exponer la denuncia, en el que se le escucha decirle a otro asesor, Martín Salguero: “[María] Morales no me ha colaborado nada. Si no, igualito, a mí me llega al pepino, me solucionas eso”.

Sobre esta interrogante respondió: “[Esa fue] mi indignación…Dije esta muchacha está buscando algo”.

Finalmente, dijo que no despidió a Morales Gutiérrez, sino que le quitó la “confianza” del cargo por ausentarse “cuatro días”.

“El Congreso le dio la licencia [por maternidad”, terminado ella presentó tres descansos médicos. No ha habido despido, sino retiro de confianza”, finiquitó.