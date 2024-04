Congreso Raúl Doroteo calificó de “complot” la denuncia en su contra por presunto recorte de sueldo a trabajadora

El legislador de Acción Popular Raúl Doroteo se pronunció sobre la investigación en su contra por presuntamente recortar la mitad del sueldo de una trabajadora de su despacho congresal y que posteriormente fue despedida por supuestamente denunciar el caso.

El parlamentario calificó el hecho como un “complot” al referirse al mensaje que le envió María Morales Gutiérrez y donde le decía que no le alcanzaba para darle el 50 % de su salario “como normalmente lo hacía”.

“Me sorprende cuando me manda el mensaje y que no ha tenido respuesta. Inmediatamente entendí que era un complot porque esperaba que yo le continuara esos mensajes”, señaló ante los medios comunicación.

“Ella, el 14 de febrero, envía cartas al Congreso, no envía cartas a mi despacho. Le dice al Congreso que ella está embarazada y que le asiste los derechos correspondientes. Hemos dejado que esto prologuen y en marzo ella sale a declarar estas infamias sin sustento y nosotros, haciéndose ella valer por su abuso de poder como gestante, nosotros le hemos correspondido darle las facilidades”, agregó.

Despido de trabajadora

No obstante, aseguró que a pesar de las licencias y demás permisos médicos, el despido de la trabajadora fue porque se ausentó por cuatro días sin dar explicaciones.

“Ella se ausenta cuatro días consecutivos en un silencio sepulcral y lastimosamente tomo la decisión de aplicar la norma y definitivamente se le quita la confianza en el despacho”, detalló.

Respecto al audio que le envió a otro asesor llamado Martín Salguero en el que le dice: “Morales no me ha colaborado nada” y que “me solucionas eso”, Doroteo sostuvo que aquella comunicación “era mi indignación por la falta de tiempo de entrega al trabajo, que no venía a laborar”.

“No viene a trabajar, no viene ni a colaborar, aunque sea una hora, y después de eso, esa señora me manda ese mensaje e inmediatamente entendí que era un complot que se estaba organizando porque quería permanecer, seguir ganando los 8 mil soles sin trabajar”, afirmó.