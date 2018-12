Caso nuevas bancadas | ¿Daniel Salaverry actuó conforme a sus atribuciones como presidente del Congreso?

Daniel Salaverry en una sesión del pleno del Congreso de la República. | Fuente: Foto: Congreso de la República

La decisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de aprobar la conformación de nuevas bancadas siguiendo un mandato del Tribunal Constitucional (TC), ha desatado un debate sobre si la medida corresponde o no a una de sus atribuciones establecidas en la Constitución Política de 1993.



La bancada Fuerza Popular, que aún tiene la hegemonía en el Parlamento pese a las continuas fracturas que ha sufrido en los últimos meses y, peor aún, mientras su lideresa Keiko Fujimori sigue en prisión preventiva, intenta que se deje sin efecto dicha disposición, pues -argumenta- fue adoptada sin consultarla a la Junta de Portavoces o al Consejo Directivo del Congreso.



Ante esta situación, queda planteada la interrogante sobre si Daniel Salaverry, quien se mantiene alejado de manera temporal de Fuerza Popular, actúo, como cabeza de ese poder del Estado, conforme a sus atribuciones.



"Estricto cumplimiento de su responsabilidad"

En una entrevista con el programa Central de Informaciones de RPP, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, dijo categóricamente que las sentencias de dicho organismo, de acuerdo con la Carta Magna y el artículo 82 del Código Procesal Constitucional, "son vinculantes para todas las autoridades del Estado, a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano".



"Daniel Salaverry, lo único que ha hecho es cumplir con una sentencia del Tribunal Constitucional", señaló, al tiempo que subrayó que la disposición del titular del Legislativo no puede ser, de ninguna manera, revertida: "No existe comisión [legislativa] ni Junta de Portavoces que puedan deshacer lo que una sentencia del TC ha dispuesto; de tal manera, que el presidente del Congreso está actuando en estricto cumplimento de su responsabilidad".



"No necesita la bendición de ninguna comisión"

En esa misma línea, el abogado penalista Luciano López sostuvo que los fallos del TC "tienen que cumplirse nos gusten o no". "Sería un despropósito que, al interior de un órgano constitucional como el Parlamento, exista un trámite previo para poder cumplir este fallo", manifestó.



Estos argumentos legales contradicen la versión de la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, quien advirtió a Salaverry mediante un oficio que la resolución que dispuso al Oficial Mayor para habilitar nuevos bloques legislativos "sería nulo de pleno derecho", ya que "viola" un acuerdo aprobado por el Consejo Directivo, el cual decía que la decisión del Tribunal Constitucional debería ser revisado primero en el grupo de trabajo que preside para que sea analizado.



Al respecto, Luciano López aclaró que, si bien la autorización dada por Salaverry pudo haberse decidido también a través del Consejo Directivo del Congreso -dominado por los fujimoristas-, esta cuestión no es obligatoria; y por tanto, en concordancias a sus atribuciones, puede él solo dar trámite a una resolución del Tribunal Constitucional. Óscar Urviola, a su turno, tildó de "peregrina" la opinión de Rosa Bartra, debido a que las sentencias del TC "no necesitan la bendición de ninguna comisión".



El exmagistrado del organismo constitucional explicó, además, que una eventual denuncia constitucional contra Salaverry a causa de su accionar, el cual le ha ocasionado enfrentamientos con las caras más visibles de Fuerza Popular, no procedería. En cambio, dijo, podría haber sido sancionado si es que no cumplía la resolución del TC. "Él se expone a eso y, obviamente, para no incurrir en esa responsabilidad, es que le está dando cumplimiento como corresponde de acuerdo a ley", comentó.