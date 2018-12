La bancada de Fuerza Popular se opuso una vez más a las decisiones del presidente del Congreso. | Fuente: Congreso

Las decisiones de Daniel Salaverry como presidente del Congreso siguen avivando las tensiones al interior de la bancada de Fuerza Popular. La última es su autorización para formar nuevas bancadas parlamentarias, una sentencia del Tribunal Constitucional a la que el fujimorismo se opuso.

Tras ello, Salaverry ha sido fuertemente criticado por varios de sus colegas, entre ellos el vocero Carlos Tubino y Rosa Bartra. Pero, ¿cómo entender esta postura de la bancada mayoritaria en el Parlamento? RPP conversó con dos analistas políticos para entender la reacción naranja y el escenario en el futuro próximo.

Para el politólogo José Carlos Requena, el comportamiento de la bancada fujimorista obedece a los "temores de estar en una situación mucho más complicada de la que están ahora". Como recuerda, ya son 11 los parlamentarios que abandonaron la bancada y existen rumores de que Salaverry no está solo en el distanciamiento de Fuerza Popular.

En ese sentido, más deserciones "les va a quitar el poder que tiene hasta ahora, con 60 votos en el Congreso [conservan] una mayoría relativa". Además, subraya el hecho de que Fuerza Popular a no vota de manera monolítica como cuando Keiko Fujimori estaba fuera de prisión. "No creo que su eventual liberación vaya a revertir este deterioro".

Por su parte, el analista político Fernando Tuesta consideró que permitir la creación de nuevas bancadas no solo tendrá como consecuencia la disminución del control de algunas comisiones en poder de Fuerza Popular sino que esta también deja de ser una mayoría que junto con el voto del APRA podían decidir muchas cosas.

Los que aún quedan

Sobre los congresistas que aún permanecen en la bancada, Requena no observa mucho estímulo en permanecer al lado de un partido y una lideresa deteriorados, por lo que probablemente "van a estar mirando hacia dónde evoluciona su futuro politico".

No obstante, considera que si los únicos grupos que se consolidan son Cambio 21 y la Bancada Liberal, no habrá un cambio significativo en la reconfiguración de comisiones. Pero si Fuerza Popular se parte y se forma una bancada disidente, está podría consolidarse con la presencia de figuras como Pedro Olaechea, Jorge Castro y Roberto Vieira.

En tanto, Tuesta remarcó que cinco legisladores es el mínimo para formar una bancada con derecho a tentar la presidencia en comisiones, tener un miembro en la Junta de Portavoces, ser considerados en intervenciones en el Pleno, entre otros. En ese sentido, son una amenaza para los intereses de Fuerza Popular, indica el analista.

¿Salaverry ha hecho lo correcto?

Para Tuesta, es bastante probable la deserción de Daniel Salaverry de Fuerza Poular, y puede que esté esperando el mejor momento o esté intentado reclutar a la mayor cantidad de congreistas, "porque eso le da capacidad de negociación tanto ahora como mas tarde".

Ello sumado a que se ha dado cuenta "de que tratar de poner la presidencia al servicio de la bancada, como hicieron antes, no iba a tener exito, sino que él personalemente se iba a ver perjudicado". añade.

Desde el lado constitucional, Salaverry no tiene más opción que cumplir con lo dispuesto por el TC, dice Requena. Tuesta opinó en el misma línea y señaló que no es necesario que el fallo pase revisión por la Comisión de Constitución, como pidió el fujimorismo. "No le falta razón [a Salaverry], las sentencias del TC se acatan, no se discutan o se votan las veces que les conviene".

Entre otras medidas, Carlos Tubino anunció que la bancada convocará al Consejo Directivo para abordar este tema. Según Requena, este tema puede seguir postergándose indefinidamente, pero dependerá de si Salaverry sigue siendo la figura más fuerte en esta contienda o si pasa a mostrarse más tímido frente a la arremetida que se viene. "Esto es una cuestión meramente política y el que tenga más fuerza se va a imponer", zanjó.