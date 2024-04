Roberto Chiabra cuestiona demora de Dina Boluarte en responder por Caso Rolex: "Está generando inestabilidad política"

Congreso Roberto Chiabra sobre Dina Boluarte: “Ella está malogrando la imagen de nuestro país en el extranjero”

Luego de que el pleno del Congreso rechazara este miércoles acusar constitucionalmente e inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos al expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres; el congresista no agrupado Roberto Chiabra se pronunció sobre el tema de la inseguridad ciudadana y la situación legal de la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre el caso Rolex.

En Las Cosas Como Son, el parlamentario criticó que el Ejecutivo decidiera ampliar el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz, en la región La Libertad, así como en Putumayo y Mariscal Castilla, en la región Loreto.

Roberto Chiabra indicó que “el narcotráfico y la corrupción están buscando la captura del Estado”, además es una amenaza muy grave y que nos traerá un alto costo social. Asimismo, señaló que "los estados de emergencia no tienen estrategias".

“Lo que yo estoy percibiendo es que los peruanos no nos hemos dado cuenta que hay una amenaza a la seguridad nacional. Seguimos mirando en corto. Estamos viendo, por ejemplo, la inseguridad en algunos distritos de Lima, lo que sucede en Trujillo, vemos minería ilegal solamente en Pataz. Y no estamos viendo que la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción, lo que están buscando es la captura del Estado”, indicó el parlamentario.

“Tenemos que asumir que es una amenaza muy grave, que la estamos dejando crecer, nos va a traer un alto costo social, nos va a hacer llorar. No podemos seguir maquillando las soluciones y engañándonos con estados de emergencia sin estrategias. No hay una estrategia integral, nacional, con estrategias especificas por regiones”, añadió.

Sobre el caso Rolex

Roberto Chiabra también señaló que Dina Boluarte “no se ha dado cuenta que es presidenta de la presidenta de la República” y que debió aclarar el origen de los relojes marcas Rolex antes de que la Fiscalía allane su vivienda y Palacio de Gobierno.

El congresista también indicó que la mandataria Dina Boluarte está generando inestabilidad política y está malogrando la imagen de nuestro país en el extranjero con el tema de los Rolex.

“Considero que la presidenta Dina Boluarte no se ha dado cuenta que es presidenta de la presidenta de la República, está dejando pasar la gran oportunidad que le ha dado la historia de ser presidenta. Lo que dijo hace unos pocos días lo debió decir hace 20 días sobre los relojes. Pero ahora ya no se trata de dos relojes, si se los prestaron o regalaron, si no que se tratan de otras cuestiones más graves que es un probable desbalance patrimonial. Ella está generando inestabilidad política. Ella está malogrando la imagen de nuestro país en el extranjero”, afirmó.