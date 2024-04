El gerente de Casa Banchero "no ha colaborado con el país" al no dar información relevante del 'caso Rolex', dice Víctor Cutipa

Judiciales Victor Cutipa

Víctor Cutipa | Fuente: RPP

El congresista e integrante de la Comisión de Fiscalización, Víctor Cutipa, consideró este miércoles que el gerente de la casa Banchero, Héctor Banchero Herrera, "no ha colaborado con el país" al omitir información relevante para el caso Rolex ante el Congreso de la República.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire, el legislador señaló que el grupo parlamentario conoce que el empresario tiene algunas restricciones legales como importador por la gama de los relojes. Sin embargo, sostuvo que algunas informaciones que no tienen que ver con la identificación de los clientes pudo haberlas dado. "Por ejemplo, si el señor Oscorima es un asiduo comprador de esos relojes", agregó.

"No ha colaborado con el país, no con la Comisión de Fiscalización porque lo que se esperaba esta mañana era que, a través del señor Banchero, era conocer la situación de la realidad de cómo se adquirieron esos relojes Rolex. Lo que ha manifestado es que no es el único importador, que no tiene la exclusividad en la importación en el Perú de los relojes Rolex, más otra información no ha querido darla un poco sujetándose de un impedimento legal que tendría, y que lo ha manifestado tanto el invitado como su defensa técnica", dijo.

Víctor Cutipa aclaró que la Comisión de Fiscalización no tiene facultades o prerrogativas de investigación, por lo que Héctor Banchero Herrera no está en la calidad de investigado. En ese sentido, afirmó que se respeta el derecho del empresario a negarse a responder a las interrogantes del grupo de trabajo parlamentario.

"El Perú pretende conocer la verdad de los relojes Rolex y de lo que se viene hablando de la presidenta de la República por supuesto que sí", expresó.

"Tengo claro es lo siguiente: lo que la comisión ha hecho en la mañana es preguntar al invitado y si el invitado considera que no puede responder esas preguntas simplemente tendrá que manifestarlo que se niega a responder. El señor Banchero es una persona que lidera una empresa de la envergadura de esta marca en el Perú, no es un ciudadano sin estudios, no es un ciudadano iletrado. Más bien quien está subestimando al invitado es su defensa técnica", añadió.

Versió de la Casa Banchero

Natale Amprimo, abogado de Héctor Banchero Herrera, advirtió que la ley prohíbe a su patrocinado proporcionar de manera pública la información de sus clientes.

"La empresa Banchero es una empresa que cumple con todas sus obligaciones legales y que ha informado detalladamente a las instancias pertinentes a la Fiscalía, a la Sunat, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Contraloría todas las operaciones que realiza. Lo que ocurre es que hay una ley, la ley 29733, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que te prohíbe revelar ese tipo de información. No es que el señor Banchero se acoge al silencio. Él cumple con la ley", aseguró.

El abogado argumentó que la Comisión de Fiscalización tiene una "tergiversación" al pretender que su patrocinado indique quiénes son las personas que en cinco años compraron un reloj Rolex.

"Como si esas personas no tienen secreto bancario, secreto comercial, secreto a sus actividades privadas. Eso no es facultad de la comisión, ni siendo ordinaria, ni siendo investigadora. Usted puede pedir información de los que están siendo investigadas, no puede tirar una red para ver qué capturo ahí", manifestó.

Este miércoles 10 de abril la Fiscalía de la Nación incautó tres relojes de la marca ‘Rolex’ del gobernador Wilfredo Oscorima, según confirmó Humberto Abanto, abogado de la autoridad regional. Esto ocurrió al término de las diligencias de exhibición de los relojes, como parte de la investigación preliminar seguida contra la mandataria Dina Boluarte.

Previamente, el gerente de la Casa Banchero, Héctor Banchero Herrera, señaló que no responderá a la Comisión de Fiscalización del Congreso por el 'caso Rolex' para ceñirse a la confidencialidad. No obstante, afirmó que toda la información respecto a la citada investigación se ha entregado a la Fiscalía.

Rolex era un obsequio

El viernes 5 de abril, Humberto Abanto afirmó en RPP que el gobernador Oscorima sí compró un reloj Rolex con intención de regalarlo a la jefa del Estado. Sin embargo, la mandataria Dina Boluarte rechazó el presente y él insistió en que se lo quede como un objeto “prestado”.

"El primer reloj, del que mucho se habla, del 31 de mayo, en realidad el señor Oscorima lo compró con el propósito de regalárselo a la señora presidenta, fue su intención. La señora fue muy firme en decirle: 'Me pones en un problema, porque tengo que declararlo. ¿Cómo voy a explicar que tengo esto? Me queda claro que la presidente le dijo: 'No, yo no puedo'", dijo en el programa Nunca es tarde de RPP TV.

Según el registro de venta del reloj Rolex que la Casa Banchero entregó a la Fiscalía como parte de las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte, Wilfredo Oscorima había adquirido el accesorio el 31 de mayo de 2023, fecha en la que cumple años la jefa de Estado.