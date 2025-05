Salhuana sobre mineros informales de Pataz afiliados a APP: "Pueden ser 200 o 300, no hay exigencia de declarar si están en Reinfo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en declaraciones a la prensa brindadas este lunes, se pronunció en torno al reciente reportaje de Cuarto Poder que reveló que, de 168 mineros informales con Reinfo vigente en la provincia de Pataz, en La Libertad, el 26.7 % está afiliado a su partido político Alianza para el Progreso (APP), lo cual constituye el porcentaje más alto.

Al respecto, Salhuana Cavides indicó que, al momento en que un ciudadano se inscribe en un partido político, no hay una pregunta en la ficha de inscripción respecto a si tiene un 'reinfo' vigente y que cualquiera es libre de inscribirse en la organización política de su preferencia.

“Cuando uno se inscribe en un partido político, no hay un rubro en la ficha de inscripción que exija o pregunte si es que está inscrito o no en un registro, cualquier ciudadano es libre de inscribirse en el partido político que corresponda", indicó.

Además, sostuvo que pueden ser "200 o 300" mineros inscritos en el Reinfo que militen en su partido, pero que las organizaciones políticas no están "en la capacidad técnica de verificarlo".

"Pueden ser 200 o 300, lo que pasa es que quien se inscribe en un partido político no hay una exigencia de declarar si está o no en el Reinfo o en cualquier otro registro. Un partido político no está en la capacidad técnica de verificarlo", sostuvo.

"Ahora, advertido de ello, se verá lo que corresponde, porque también hay que señalar que quien está inscrito en el Reinfo no es una persona que, obligatoriamente, realice actividades ilegales. Hay que recordar que el Reinfo fue creado el 2016 por el propio Gobierno a través de un decreto legislativo. O sea, tiene un amparo legal, puede ser criticado, puede ser cuestionado, pero en este momento está vigente", agregó.

En esa línea, Salhuana resaltó que "obviamente, APP tomará sus precauciones".

"Gracias a la prensa, nos permite conocer este tipo de situaciones y [APP] verificará si es que ese ciudadano en el Reinfo haya cometido algún tipo de delito, tenga alguna sentencia, algo que le impida ejercer sus derechos políticos. De ser así, estoy seguro que APP y los demás partidos tomarán su decisión", remarcó.

Denuncias constitucionales contra Boluarte son "un pésimo mensaje"

Por otro lado, consultado sobre su opinión acerca de las cinco denuncias constitucionales presentadas recientemente por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la presidenta Dina Boluarte, Salhuana consideró que ese tipo de actos dan "un pésimo mensaje".

"Desde el Congreso, siempre habrá frases de unidad, de invocar al diálogo y creo que lo peor que podemos hacer en un momento complicado, sobre todo por temas de seguridad ciudadana, crecimiento de la criminalidad, es la confrontación entre las autoridades. Ese es un pésimo mensaje", indicó.

"La única manera de vencer a la criminalidad va a ser la unión de las autoridades y un trabajo coordinado del sistema de justicia. Estamos hablando de Ministerio Público, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Mininter, el INPE y el Congreso. Así que, por ahí, desde el Congreso invocamos siempre a la unidad y el trabajo concertado", agregó.

Finalmente, consultado por las recientes encuestas que revelan que el porcentaje de desaprobación del Congreso sigue en aumento, el presidente del Legislativo consideró que se trata de "una opinión en determinadas circunstancias".

"Es una opinión en determinadas circunstancias sobre el Congreso. Nosotros respetamos esos puntos de vista y lo que tenemos que hacer como Congreso es trabajar con mucho más esfuerzo para mejorar esa cifra. Pero yo puedo asegurar a la opinión pública que aquí le ponemos todo el esfuerzo, todas las ganas al trabajo cotidiano para que las cosas mejoren", indicó.

"Las encuestas son eso, criterios, puntos de vista. Pero más allá de las encuestas, una democracia no puede continuar si no hay un Congreso. El Congreso es la reunión de 130 representantes de los 24 departamentos del país que representan las diferentes formas de pensar, izquierda, centro, derecha, anarquista, lo que fuese; pero aquí en el pleno se sacan las leyes. Respetamos esas opiniones, pero hay que seguir trabajando y hay que fortalecer la democracia. No hay otro sistema. Aquellos que nos hablan con cantos de sirena de revoluciones, de asambleas constituyentes, lo único que hacen es venderle falsas ilusiones al pueblo, porque está demostrado que la democracia, las economías abiertas, las economías de mercado […] y la inversión privada es lo único que saca adelante. Lo demás lleva al fracaso, como Bolivia que está en un colapso económico y ni qué decir de la diáspora venezolana y la pobreza que se ha enquistado en otros países que han seguido esa receta. Gracias a Dios el Perú ha aprendido y vamos a vivir en una democracia y en una economía de libre mercado", puntualizó.