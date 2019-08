La congresista dijo que existen discrepancias dentro de la bancada de Fuerza Popular. | Fuente: RPP Noticias

La parlamentaria Leyla Chihuán (Fuerza Popular) consideró este lunes que sería tonto para su agrupación pensar en participar de las próximas elecciones presidenciales, debido a que tienen otros problemas que deben resolver.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP, la exvicepresidenta del Congreso comentó que es muy prematuro hacer un análisis de cómo llega Fuerza Popular para las próximas elecciones, sean en 2020 o 2021.

“Creo que es muy prematuro hacer un análisis, hacer estadísticas de cómo vamos a llegar, no es muy lejano; pero ahora tenemos otros problemas encima y sería un poco tonto por parte de nosotros pensar en el 2020. Sería muy complicado meternos en esa batalla ahora mismo”, dijo.

Situación dentro de bancada

En esa línea, la legisladora comentó que actualmente en la bancada fujimorista no existe la unión que tuvo el grupo parlamentario anterior que estuvo de 2010 a 2016. Según explicó, entonces tenían una línea de trabajo, además del apoyo de parlamentarios experimentados y el liderazgo de Keiko Fujimori.

“En el primer periodo hubo problemas, pero a la vez hubo un grupo más unido y éramos menos. No es que sea más fácil de manejar, sino que teníamos una línea, un líder constante con nosotros”, comentó.

“Tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, tenemos discrepancias sí, y queremos solucionarlas a la interna. Nunca está de más hacer un nuevo sinceramiento, ver qué es en lo que estamos fallando, ver qué es lo que queremos hacer realmente por el país”, sostuvo.

Sobre adelanto de elecciones

Respecto de la propuesta del presidente Martín Vizcarra, la legisladora comentó que no está de acuerdo, porque como ahora el jefe de Estado cuenta con el apoyo popular propone esta medida, por lo que, eventualmente, otro mandatario podría aumentar su periodo basado en el apoyo popular.

“Creo que se deben respetar los espacios. Ahora el presidente goza de la popularidad goza del aplauso de la calle. Entonces a él se le ha ocurrido o le parece que esto se debe acabar mañana y de aquí a un año viene un presidente que goza de lo mismo y dice 'entonces como tengo el respaldo del pueblo, no me voy a quedar cinco años, me quedo ocho'. El sistema se quiebra y nadie respeta”, sostuvo.