El parlamentario negó haber recibido dinero. | Fuente: Congreso de la República

El parlamentario no agrupado Roberto Vieira será investigado preliminarmente por la Comisión de Ética del Congreso, luego de que fuera denunciado por solicitar US$25,000 a un familiar suyo para favorecerlo con un trámite ante el Ministerio de la Producción.

El grupo de trabajo aprobó por unanimidad la indagación contra Vieira para determinar si infringió o no el Código de Ética Parlamentaria. En esa línea se conoció que la máxima sanción que se le puede imponer es de 120 días de suspensión sin goce de haber.

Intervención del parlamentario

Al respecto, Vieira consideró una “gran mentira” la denuncia en su contra y que nunca recibió dinero ni incurrió en el delito de tráfico de influencias. Aseguró también que se pondrá a disposición de la Comisión de Ética y el Ministerio Público.

“No he recibido ni un sol y, en segundo lugar, nunca he hecho tráfico [de influencias] ni a favor ni en contra de ningún proceso (…) Eso se aclarará en su momento, estoy preparando las pruebas. No le temo a nadie ni me va a callar ninguna mafia ni ningún grupo de corrupción que puede estar detrás, tentando esta acusación que no tiene ningún sustento”, comentó.

Denuncia y descargo

La denuncia realizada por Guillermo Venegas Vieira, primo del parlamentario, al dominical Panorama da cuenta de una serie de negociaciones en las que Vieira solicitaba montos de dinero que iniciaron con US$25,000 y redujo a US$15,000 para tramitar el levantamiento de una sanción del Ministerio de la Producción a una embarcación de su familiar.

El parlamentario fue abordado por el dominical y dijo entonces que el dinero que había solicitado era para contratar un abogado experto en temas de pesquería. Agregó que las grabaciones que había presentado su primo estaban editadas.