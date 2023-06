Comisión de Ética evaluará hoy denuncias de oficio contra congresistas Digna Calle y Edgar Tello

La Comisión de Ética del Parlamento, presidida por la congresista Karol Paredes (Acción Popular), sesionará hoy, lunes, a partir de las 5pm., con una agenda que contempla evaluar las denuncias de oficio formuladas contra los legisladores Digna Calle y Edgar Tello.

Como se sabe, ambos congresistas fueron denunciados a raíz de sendos informes periodísticos por presuntos actos irregulares en su labor parlamentaria.

Concluida la semana de representación, la Comisión de Ética, sesionará el lunes 05 de junio a las 17:00 horas. Conoce la agenda aquí 👇🏼 pic.twitter.com/HvgwPvgppu — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) June 2, 2023

Más de 4 meses en EE.UU.

En el caso de Digna Calle (Podemos), un reportaje del dominical Cuarto Poder reveló que lleva más de cuatro meses en EE.UU. tras haber solicitado licencia personal. No obstante, la congresista continuaría asistiendo a las sesiones del pleno e, incluso, votando en las mismas de manera virtual.

De acuerdo con su movimiento migratorio, el 25 de septiembre del 2021, Calle Lobatón viajó al país norteamericano pues tenía arreglada la compra de una casa valorizada en 865 000 dólares en Florida. Cincos días después formalizó la adquisición del inmueble.

La parlamentaria, en febrero de este año, solicitó licencia personal sin goce de haber para seguir en la primera economía global y no tener que asistir al Congreso. Esto solo días después de haber salido del país por última vez, el pasado 20 de enero, con lo que lleva más de cuatro meses alejada de sus funciones como congresista.

Sobre ello, la parlamentaria dijo no haber cometido ninguna falta y que no tiene "trato diferenciado", pese al no haber retornado al país desde su salida a inicios de año.

"No he cometido ninguna falta, no tengo ninguna denuncia y tampoco recibo un trato diferenciado. Cumplo con mis labores utilizando los mecanismos que el Congreso le permite a los 130 congresistas y conjuntamente con mi despacho seguiremos trabajando por el bienestar del país", sostuvo.

Exigencia de "aportes"

En lo que respecta a Edgar Tello, una exasesora de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo denunció en Punto Final que el congresista la habría hostigado para que le entregara parte de su sueldo. Además, le habría exigido comprar un proyector valorizado en S/4 600.

María Silva Uriarte dijo que rechazó lo solicitado por el parlamentario y este la cesó de su puesto como asesora. Ella pudo conservar el trabajo debido a su embarazo; sin embargo, el parlamentario dispuso que sea degradada de puesto: ahora sería auxiliar, lo que implicó una reducción de salario.

Además, la funcionaria denunció que el pedido de aportes se le hace a todos los que laboran en la Comisión de Comercio y Turismo Exterior, presidida por Tello.

“Eso fue a mediados de abril. Me alcanzó inclusive una proforma. Le dije: 'Esto es una broma'. No, me dijo 'ahora que estás con el bono no tienes justificación para que no puedas apoyarme con este proyector'. Entonces le contesté que no”, declaró la denunciante en el reportaje periodístico.

El día de ayer, Silva Uriarte dio una nueva entrevista al programa Punto Final para reafirmarse en sus acusaciones, añadiendo que está siendo amenazada tanto ella como sus compañeros por gente allegada al parlamentario.

"Estamos siendo amenazados algunas personas que han salido a decir su verdad. Hay un profesor de apellido Chapuñán que de manera sistemática viene haciendo agresión contra mi persona. Ha ido Sunafil la semana pasada (al Congreso) y hubo un impedimento por parte de este señor frente a la inspectora", sostuvo.

Audiencias de Katy Ugarte y Rosío Torres

Por otro lado, la Comisión de Ética recibirá hoy a las parlamentarias Katy Ugarte (no agrupada) y Rosío Torres (APP) en el marco de las investigaciones que se les siguen por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.

Esto luego de que en la sesión del pasado 12 de mayo, dicho grupo de trabajo aprobó, por mayoría, los informes de calificación contra ambas congresistas con lo que se iniciaron las investigaciones preliminares.

Como se sabe, Rosío Torres es acusada de haber solicitado pagos a los trabajadores de su despacho a través de su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra. Consultada por estos hechos irregulares, la congresista habría borrado las conversaciones de WhatsApp con su familiar en torno a los hechos.

En el caso de Katy Ugarte, trabajadores y asesores bajo su responsabilidad denunciaron el recorte de sus sueldos y que el dinero habría sido destinado a pagar publicaciones en medios de comunicación para mejorar la imagen de la parlamentaria en su región, Cusco.

En un reportaje de Cuarto Poder se mostraron conversaciones entre los trabajadores en las que revelan que los contratados como personal técnico del despacho entregaban S/ 300 y los asesores S/ 400 cada uno.

Wilber Felices Villafuerte, hombre de confianza para Katy Ugarte, recibía el dinero para pagar las publicaciones en la prensa cusqueña. El citado programa mostró el comprobante de una transferencia bancaria que uno de los trabajadores de la congresista realizó a esta persona por S/ 1 300 soles en diciembre pasado.