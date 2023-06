Trabajadora que reveló recortes de sueldo cometidos por Edgar Tello denuncia haber recibido amenazas

Marie Silva Uriarte es la trabajadora embarazada que denunció al congresista Edgar Tello por recortar sueldos y hostigarla laboralmente. Ella dio una entrevista al programa "Punto Final" para reafirmarse en sus acusaciones, añadiendo que está siendo amenazada tanto ella como sus compañeros por gente allegada al parlamentario.

"Estamos siendo amenazados algunas personas que han salido a decir su verdad. Hay un profesor de apellido Chapuñán que de manera sistemática viene haciendo agresión contra mi persona. Ha ido Sunafil la semana pasada (al Congreso) y hubo un impedimento por parte de este señor frente a la inspectora", comentó en el programa dominical.

Marie Silva reiteró que Edgar Tello le pedía un monto de su sueldo y al no aceptar fue degradada en su posición de asesora a auxiliar, pero no trabajará en esa plaza. Además, aclaró que ella no pertenece al grupo político del legislador sino al área técnica del Congreso, donde labora desde hace 21 años.

“Este pedido era del 5% y luego iba aumentando... de un sueldo (por cada trabajador) A mi se me dijo dos veces y yo dije tajantemente que no. En algún momento, lo decía abiertamente y no solo a mi, a todo el personal, porque tenía muchos gastos”, contó Silva a Punto Final.

La trabajadora señaló que en anteriores periodos congresales nunca le pasó algo de este tipo. Por eso aseguró que esta mala práctica de recortar salarios se ha vuelto una costumbre en el actual Parlamento.

"El presidente del Congreso dijo que aquellos trabajadores con denuncias tienen las puertas abiertas con él, pero hasta ahora sigo esperando. También hablé con la jefa de recursos humanos porque esto data del 8 de mayo", comentó.

Por último, informó que pedirá garantías para su vida y lamentó que el propio Congreso difundiera su nombre pese a que había pedido la reserva de no dar a conocer su identidad.

"La institución ha expuesto mi nombre, por eso estoy aquí. Hasta ahora los medios de comunicación han respetado mi identidad porque se los he pedido cuando han ido a buscarme. El viernes iba a pedir mis garantías, pero tuve un percance y terminé en la clínica", finalizó.

Ética verá este lunes el caso

La Comisión de Ética del Congreso verá las denuncias de oficio contra Digna Calle (Podemos Perú) y Edgar Tello (Bloque Magisterial) este lunes desde las 5:00 p.m.

La funcionaria del Parlamento reveló hace una semana a “Punto Final” que, como se negó al recorte de su sueldo, el legislador le pidió que compre un proyector con el dinero de un bono que recibió en abril pasado, algo a lo que se negó.