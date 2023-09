La reacción desde el Congreso luego de que la Comisión de Justicia suspendiera sesión de investigación a JNJ

Judiciales El Poder Judicial admitió a trámite un habeas corpus para suspender la investigación de la JNJ en el Congreso

La Comisión de Justicia del Parlamento decidió ayer, jueves, suspender la sesión extraordinaria en la que tenían programado continuar con el proceso de investigación sumaria contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En la referida sesión, se tenía previsto invitar a cuatro magistrados de la JNJ -Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera e Inés Tello de Necco- además de la parlamentaria Patricia Chirinos, autora de la moción de investigación aprobada en el pleno.

La suspensión de dicha reunión de trabajo ha generado una serie de reacciones entre los congresistas integrantes de la comisión dado que fue intempestiva.

RPP Noticias pudo conversar al respecto con tres miembros de la Comisión de Justicia: Ruth Luque (Cambio Democrático-JPP), Flavio Cruz (Perú Libre), y Arturo Alegría (Fuerza Popular); además de Guido Bellido, vocero de la bancada Perú Bicentenario.

Suspensión de la sesión

El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, indicó que la suspensión de la sesión extraordinaria tuvo como motivo el mal estado de salud de la presidenta de la Comisión de Justicia, su colega de bancada, Janet Rivas.

"No sé si ya arribó la presidenta de la comisión. Ayer vimos que estaba bastante mal de salud, no podía ni siquiera pronunciar palabras. Entiendo que esa es la razón, no encuentro otro motivo (…) Había un plan que se aprobó y, de repente, a partir del mediodía estaba bastante delicada”, sostuvo.

Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque atribuyó la suspensión a un conjunto de errores que, según consideró, tendría el plan de trabajo de la comisión.

"Evidencia lo que yo he visibilizado en la sesión extraordinaria donde se aprobó este plan de trabajo: que no tenía la rigurosidad que se exigía para establecer claramente cuáles eran los objetos que se investigaban, la calidad de las personas citadas, las presuntas faltas graves que se debe acreditar en una comisión investigadora", explicó.

"Yo advertí un conjunto de errores que hoy estamos viendo, cómo un mal plan de trabajo puede generar este nivel de confusión", agregó.

Flavio Cruz indicó que la suspensión se debió a que la presidenta de la Comisión de Justicia estaba enferma | Fuente: Congreso de la República

A su vez, el congresista Arturo Alegría, quien también es vocero de Fuerza Popular, dijo no entender el motivo por el que se canceló la sesión de trabajo, aunque supuso que se trataba de una "mala interpretación" del habeas corpus admitido ayer por el Poder Judicial a favor de la JNJ.

"No entiendo el por qué se ha cancelado la sesión, no sé si obedece a que se ha malinterpretado esta admisión del habeas corpus porque este proceso tiene que continuar", sostuvo.

Sobre ese punto, Alegría señaló que admitir dicho habeas corpus no implica que se consideren válidos los motivos de fondo que sustentan el recurso.

"La admisión no ve el tema de fondo (ni) determina si el tema de fondo por el cual fue presentado el habeas corpus es válido o no. Solo indica que cumple con los temas procedimentales para admitirlo", afirmó.

"Hay que partir desde ese punto porque lo que está haciendo el Congreso está claramente estipulado en la Constitución, no nos estamos saliendo de nuestras prerrogativas, no estamos adelantando opinión ni objeción contra los miembros de la JNJ. Hay que tomar con sutileza esta admisión", agregó.

Asimismo, refirió que su bancada apoyó la moción de investigación por que "existe una interpretación equivocada por parte de la JNJ respecto a la edad de los magistrados que integran la junta".

Por su lado, el vocero de Perú Bicentenario, Guido Bellido, consideró que "no había un argumento suficiente para iniciar las investigaciones", por lo que su bancada votó en contra "de la conformación de la comisión".

"Desde nuestro punto de vista, hay cierta parcialización y criterios que no se han manejado de manera correcta. Si bien es cierto, el Congreso tiene la posibilidad de evaluar y poder determinar con argumentos bien definidos incluso (el) término (de la JNJ), consideramos que la moción no ha sido debidamente sustentada", indicó.

Además, refirió que se trata de una "investigación exprés" que "genera ciertas dudas".

"Hay una serie de cuestionamientos que se han venido dando y parecía desaparecida la JNJ. Sin embargo, han salido inmediatamente con esta iniciativa que han presentado y se pretende hacer un trabajo en 15 días. Pareciera que hay una decisión adelantada", puntualizó.