Congresista autor de polémico proyecto sobre pensión de alimentos evalúa retirar propuesta ante cuestionamientos

Congreso El parlamentario señaló que su proyecto de ley fue "tergiversado"

El congresista Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial) se pronunció sobre el proyecto de ley que presentó el pasado 25 de julio para modificar el Código Civil e incorporar causales para la "exoneración automática" de pensión de alimentos para hijos mayores de edad.

Dicha iniciativa legislativa es objeto de polémica luego de que medios periodísticos señalaran que el referido parlamentario habría intentado, hasta en tres ocasiones, suspender o exonerarse de dicha obligación hacia su hija Linethe Angela Gutiérrez Moreano.

En ese sentido, Gutiérrez Ticona negó que dicho proyecto represente un beneficio para sí mismo en el caso señalado, pues tiene "calidad de cosa juzgada".

"Este proyecto de ley no es con nombre propio ni mucho menos me beneficia. Las leyes en materia civil no son retroactivas y (eso) se puntualiza en la segunda disposición complementaria de mi proyecto donde claramente se explica que (en) los procesos de alimentos con sentencia en calidad de cosa juzgada está garantizada su ejecución", afirmó.

"El tema de la pensión de alimentos que yo vengo percibiendo a mi hija, ya prácticamente ciudadana, y a los otros casos se van a continuar dando", resaltó.

No obstante, la segunda disposición complementaria a la alude el parlamentario señala que "excepcionalmente, en los procesos de alimentos con calidad de cosa juzgada, en donde el alimentista cuente con más de 28 años de edad, se dispondrá la exoneración automática de la pensión de alimentos a fin de disponer la descarga procesal"

Asimismo, el parlamentario dijo que "evaluará" el retiro de su proyecto de ley -que actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso- para "evitar" controversias.

"Lamentablemente, este proyecto ha sido totalmente tergiversado, prácticamente trastocado y personalizado. Estoy evaluando poder retirarlo para evitar controversias, sobre todo lo de que yo me voy a beneficiar y eso no es así", sostuvo.

"No es que se derogue la pensión de alimentos (…), lo que queremos es regular, en cierta forma. Vamos a evaluar retirar este proyecto porque en ningún momento hemos querido ir (en) contra de los derechos de los alimentistas ciudadanos que estudian para ser profesionales y requieren el apoyo de sus padres", agregó.

Pedir exoneraciones de pensión de alimentos a su hija "fueron errores"

Por otro lado, respecto a los pedidos judiciales para exonerarse del pago de pensión de alimentos a su hija, el congresista dijo que "fueron errores" y explicó las "motivaciones estrictamente personales" que lo llevaron a solicitarlas.

"Naturalmente, nosotros ponemos el nombre de nuestros hijos. En este caso de mi hija, yo le puse un nombre en honor a mi hermana mayor (…) que falleció. Pero, lamentablemente, cuando fui a pagar la pensión de mi hija, me di con la sorpresa de que la mamá le había cambiado de nombre. Eso, obviamente, me motivó y reconozco que fue un error", indicó.

Cabe resaltar que este primer pedido de exoneración habría sido presentado -según una investigación del Centro Liber- en el 2009, cuando su hija era una menor de 11 años.

"Yo le digo que fue un error (…), pero fue una motivación (...) porque a uno le molesta cuando uno le pone un nombre a su hija y se entera que lo han cambiado, molesta definitivamente (...) Pero no es que quería evadir mis responsabilidades. Yo estoy cumpliendo mi rol, lo voy a seguir haciendo", afirmó.

Sobre el segundo pedido de exoneración, que habría sido presentado en el 2022, Paul Gutiérrez también dijo que "fue un error" del que responsabilizó a su abogado.

"El tema de la segunda exoneración también es otro error que también hemos cometido (...) No debí pedir exoneración, debí pedir reducción para, de esa manera, equitativamente, atender a sus otras hermanas menores. No era porque yo no quería pagar sino por atender a sus otras hermanas que son mis hijas. Lamentablemente, a veces, los abogados nos hacen incurrir en errores que ahora debo asumir", señaló.

Gutiérrez justificó modificaciones planteadas en su proyecto

Como se sabe, el proyecto de ley de Gutiérrez propone la modificación del Artículo 483 del Código Civil respecto a las "causales de exoneración de alimentos", cuando el alimentista (persona beneficiada) cumple la mayoría de edad.

Las causales que se pretende incluir son: "contraer matrimonio, convivencia o procrear un hijo", haber "obtenido el grado de bachiller y no (tener) el título profesional posterior a un año de su obtención del grado profesional", al obtener el título profesional, "cuando el alimentista no evidencia notas aprobatorias satisfactorias con un promedio ponderado no menor a 13" y "al cumplir 25 años de edad".

En ese sentido, el congresista justificó la viabilidad del proyecto que, según dijo, responde a "las demandas de los ciudadanos".

"Hay muchos papás, sobre todo, que indican que, lamentablemente, muchas veces uno cumple con sus hijos y estos no aprovechan el apoyo que dan los padres, sobre todo, económico; y en vez de dedicarse al estudio, teniendo ya 28 años o más, no han logrado ser profesionales, lamentablemente", señaló.

"Nosotros hemos querido que, en este caso, los hijos aprovechen al máximo y, por eso, razonablemente, hemos planteado que (ellos), que acaban a los 17 años el nivel secundario, en un promedio de 5 años puedan estar concluyendo sus estudios profesionales, que sería a los 21 años", sostuvo.

Según dijo, esto contribuiría a "que los alimentistas ciudadanos puedan dedicarse de lleno al estudio" y puedan ser "mejores profesionales".

"A veces, queremos que los profesionales que egresan de las universidades sean bien formados (y no) mediocres. Queremos que los profesionales sean los mejores y den todo el esfuerzo posible. La idea es esa", indicó.

"Lo que debe quedar claro es que esta ley no es con nombre propio y que si se aprobase no me beneficia para nada. Finalmente, el proyecto de ley va a ser debatido, discutido, analizado, y si esta modificación que estoy presentando no contribuye a mejorar el Código Civil, probablemente, quede archivado", puntualizó.