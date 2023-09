Guillermo Bermejo tras investigación en su contra: "No existe ningún audio o chat que me involucre"

Judiciales "Si alguien de mi entorno metido en este tipo de acciones, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos", dijo el congresista

"Si alguien de mi entorno metido en este tipo de acciones, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos", dijo el congresista. | Fuente: Congreso

El congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Guillermo Bermejo, se refirió a la investigación preliminar en su contra iniciada por la Fiscalía tras la declaración de un colaborador eficaz que lo sindica por supuestamente haber recibido dinero a cambio de la ejecución de obras en el distrito La Unión, en Piura.

"Es bueno que se aclaren las cosas y vamos a colaborar con todas las diligencias que tengan que realizarse. No temo absolutamente nada. Nosotros hemos venido a demostrar nuestra buena voluntad con el caso. No existe ningún audio, no existe ningún chat que me involucre a mí directamente", dijo a la prensa.

"Hay que aclarar que son aspirantes a colaboradores eficaces. Hay que saber separar lo que es un colaborador eficaz y un aspirante: el aspirante a colaborador eficaz todavía no tiene esa categoría y todo lo que diga tiene que coborrarse con un hecho", agregó.

Asimismo, indicó que si alguien con quien haya tenido relación está involucrado en algún hecho ilícito, no estará dispuesto a blindar a nadie.

"Si alguien de mi entorno, alguien cercano, alguien que trabajó conmigo está metido en este tipo de acciones, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Nosotros no vamos a blindar absolutamente a nadie cercano a nosotros, porque hemos perseguido a la corrupción toda la vida y no estaría aquí dando la cara si no estuviera con la consciencia tranquila", manifestó.

"Si alguien de mi entorno metido en este tipo de acciones, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos", dijo el congresista. | Fuente: RPP

¿Persecución política?

Por otro lado, Bermejo reiteró sus sospechas sobre una presunta persecución política y dijo que no sabría de qué otra forma llamar a que le abran por tercera vez un juicio por el mismo caso.

"¿Cómo le llamas a que se abra por tercera vez un juicio por terrorismo en el que he sido absuelto en dos momentos diferentes de mi vida por dos salas penales especializadas?", indicó.

Con respecto a la admisión a trámite de la demanda en favor del terrorista Polay Campos, señaló que ello no implica que se le haya dado la razón y no habría que darle demasiada relevancia al tema.

"Que se admita una demanda no significa que se le está dando la razón a Víctor Polay. El Estado peruano tiene que defenderse y justificar que la sentencia ha sido clara y absoluta. No hagamos un revuelto de eso", finalizó.