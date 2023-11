Patricia Juárez y Vivian Olivos denunciaron que reciben amenazas de extorsión de banda criminal

Congreso Congresista Patricia Juárez y Vivian Olivos denunciaron recibir amenazas de extorsión de banda criminal

Las congresistas de la República Patricia Juárez y Vivian Olivos denunciaron ser víctimas de extorsión por una organización criminal denominada 'Los lagartos del terror', quienes a través de mensajes de WhatsApp les pedían fuertes sumas de dinero a cambio de no agredir o atentar contra sus familiares.

De acuerdo con un informe de 'Domingo al día', ambas congresistas del partido Fuerza Popular denunciaron que los delincuentes les exigían hasta 10 mil soles mensuales. A raíz de las amenazas, ellas se vieron obligadas a reforzar su seguridad por temor a cualquier atentado contra sus vidas.

En conversación con RPP, Vivian Olivos contó que viene recibiendo mensajes y llamadas de extorsión desde el mes de agosto. Ante esta situación, ella se comunicó con la Seguridad de Estado y a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Asimismo, contó que su colega Patricia Juárez también había recibido amenazas.

“Lamentablemente he sido víctima de extorsión, al igual que muchos peruanos. Yo no sé si ellos sabrían que yo soy congresista o tengo algún cargo público. Y empecé a recibir las llamadas el 24 de agosto a las 9:00 de la noche en el cual me asusté. Llamé de inmediato a con la Seguridad de Estado, a la Dirincri. […] Al parecer había sido una cadena porque ahí decían que yo tenga mucho cuidado con mis hijos y yo no tengo hijos. Yo soy soltera”, contó a ADN Regional.

Vivian Olivos contó a RPP que tuvo que declarar ante la Policía Nacional del Perú (PNP) durante más de seis horas y que la respuesta que le dieron fue decepcionante. Sin embargo, hizo la denuncia como corresponde por temor a que le pueda pasar algo.

“Pero lo lamentable es que cuando uno acude a la policía, la Diricri te dice “congresista, tranquila, esto es solo para asustar, si quieran matarla, ya lo habrían hecho”. No es manera de que te digan eso, más aún cuando yo soy una mujer soltera, vivo sola, estoy expuesta a muchas cosas. A mí no me gustaba estar con seguridad de Estado porque me parece incómodo, pero tengo que aceptar”, contó.

Banda criminal 'Los lagartos del terror'

El programa periodístico 'Domingo al día' indicó que las investigaciones de la Policía Nacional arrojaron que la organización criminal detrás de estos mensajes de extorsión es 'Los lagartos del terror', de origen chileno.

Esta organización delictiva se dedicaba a captar a menores de edad y jóvenes para darles instrucciones de enviar mensajes a los celulares personales de las potenciales víctimas para pedir dinero. De esta manera, los verdaderos responsables no sean descubiertos.

Según el informe, la policía detectó que 'Los lagartos del terror' tendrían en su mira al jugador de la selección peruano Oliver Sonne, quien ha generado mucha expectativa desde su llegada al país.