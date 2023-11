Tanía Ramírez considera que no necesariamente se avanzará con el informe contra la JNJ en el pleno de este jueves

Congreso Tania Ramírez: “Finalmente soy de la idea de que la Junta Nacional de Justicia, en conjunto, debe ser removida”.

El pleno del Congreso de la República tiene programado evaluar este jueves 2 de noviembre el informe final elaborado por la Comisión de Justicia el cual propone la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por una presunta “causa grave en el ejercicio de sus funciones”.

Al respecto, la congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, indicó que, si bien este asunto se encuentra dentro de la agenda parlamentaria, “no necesariamente" se lograría avanzar en ese tema.

“Si es que mañana se llegara a tocar (el informe contra la JNJ) entiendo que nuestra bancada sostendrá alguna reunión. Hasta el momento, debo señalar, no hemos convocado una reunión para tomar una decisión respecto a ello”, sostuvo la legisladora en el programa Nunca es tarde.

“Lo que yo ahora puedo aportar es una posición personal, no como partido. Aún, como bancada, no hemos tomado una decisión en conjunto”, añadió.





En esa línea, precisó que al tratarse de un tema tan delicado “debe haber un acuerdo mayoritario o unánime” dentro de la agrupación fujimorista.

Postura sobre la JNJ

Sin embargo, Tania Ramírez no dudó en dar a conocer su posición y afirmó que “finalmente soy de la idea de que la Junta Nacional de Justicia, en conjunto, debe ser removida”.

“Cuando se señala que el Congreso no puede hacer eso, no solamente se está malinformando a la población, sino se está mintiendo porque la Constitución Política, en el artículo 157, es claro y puntual. Quien puede, en este caso remover e investigar a la JNJ, es el Congreso de la República. En un inicio se dijo que eso no era posible y eso es totalmente falso”, aseveró.

Cabe señalar que los miembros de la JNJ fueron sometidos a una investigación sumaria lego de haber sido acusados de haber emitido un pronunciamiento a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, así como del presunto “incumplimiento de deber constitucional” y de su ley orgánica al no haber presentado un informe anual ante el Parlamento.

Asimismo, por una supuesta “filtración” de información respecto a un procedimiento disciplinario que siguen contra la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

La JNJ, por su parte, consideró que la investigación a la que fueron sometidos constituye una amenaza al “ejercicio independiente de sus funciones” y que una posible remoción de sus integrantes sería “un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”.