Congresistas recolectan firmas para buscar la censura de la Mesa Directiva

Un grupo de congresistas se encuentra en la búsqueda de firmas para presentar una moción de censura contra la Mesa Directiva del Parlamento.

Según el documento al que tuvo acceso RPP, se establece que "la permanencia de la actual Mesa Directiva en sus cargos constituye un grave riesgo para la estabilidad democrática del país", así como "el incumplimiento del compromiso público de Fuerza Popular, evidenciado en la asunción del señor Fernando Rospigliosi en la presidencia del Congreso.

Ello, pese a la promesa de su bancada de no presidir el Parlamento, sumado a graves investigaciones fiscales que afrontan Waldemar Cerrón e Ilich López, los otros vicepresidentes, y a la responsabilidad política de haber permitido que José Jerí asumiera la Presidencia de la República.

Bajo estos argumentos, se "descalifica la actual mesa directiva para conducir el Congreso de la República".

El documento es firmado por los congresistas Alfredo Pariona, Pasión Dávila, Jaime Quito -quien anunció ayer en RPP justamente esta moción de censura- Silvana Robles, Ruth Luque, entre otros parlamentarios.

Como se recuerda, si se censura a la Mesa Directiva del Congreso, José Jerí dejaría de ser o dejaría de asumir la Presidencia de la República.

Por lo tanto, tendría que hacerse una nueva elección para elegir una nueva Mesa Directiva y quien gane la presidencia asumiría las funciones de presidente de la República, esto en el caso que se censure a la actual Mesa Directiva.

Flor Pablo apoyará moción de censura

La parlamentaria Flor Pablo adelantó en RPP que se sumará al pedido contra la mesa directiva del Parlamento. "Estamos evaluando varios congresistas de plantear nuevamente, porque no podemos tener lamentablemente quiénes nos han llevado a este desastre", declaró.

Flor Pablo había señalado que existió un consenso de 30 legisladores que tenían como candidatos a Roberto Chiabra y José Williams, parlamentarios que, a su criterio, podrían haberle dado más tranquilidad a la ciudadanía. Sin embargo, no prosperó el acuerdo.

"Cuando planteamos la censura a la Mesa, para plantear una nueva Mesa, para que asumiera la presidencia no el señor Jeri, no el señor Rospigliosi, ya había un consenso avanzado por 30 parlamentarios. Estaban el congresista Chiabra y el congresista Williams como candidatos", aseveró.