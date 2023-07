Flor Pablo: Nombramiento automático de docentes afectaría a maestros que por años esperan evaluación

Lima "Tenemos un concurso en marcha de profesores que hace dos años vienen presentándose", dijo Flor Pablo

Situación de los maestros en su día | Fuente: RPP

La congresista y exministra de Educación, Flor Pablo, cuestionó este jueves la ley de nombramiento automático de docentes, aprobada por el Congreso, porque afectaría a los profesores que por años esperan una evaluación.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Flor Pablo lamentó que actualmente casi la mitad del magisterio sea contratado debido a la suspensión de concursos por la pandemia de la COVID-19 y la "agenda terrible" del expresidente Pedro Castillo y excusas de los ministros de Educación para no realizar concursos, pero aclaró que esta situación no se resuelve ahora con el nombramiento automático.

"Ahorita tenemos un concurso en marcha de profesores que hace dos años vienen presentándose y esperando la evaluación. Ese es el primer daño que haría una ley como el nombramiento automático. Profesores que hoy día están ya en carrera para entrar en un nombramiento vía meritocracia, vía evaluación", dijo.

Flor Pablo indicó que junto con la presidenta de la Comisión de Educación, Gladys Echaíz, presentó, un día después de la aprobación la citada ley, una iniciativa legislativa con nuevas modalidades del nombramiento meritocrático

"Al día siguiente que salió esta ley bajo la manga estábamos presentando un proyecto de ley y se ha aprobado un dictamen con nuevas modalidades de nombramiento meritocrático, donde se valora a los profesores con buenas prácticas, se les da puntajes adicionales a los que trabajan en frontera, en la sierra del país y en la zona rural, por ejemplo se pone un valor a los que son del tercio superior de las facultades de educación y de institutos", expresó.





El 21 de junio, el pleno del Congreso aprobó el dictamen que autoriza el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular, iniciativa legislativa que se sustenta en el proyecto de ley 1587.

La iniciativa legislativa obtuvo ochenta votos a favor, veintiocho en contra y seis abstenciones. Fue exonerada de segunda votación.

Falsos títulos de profesores

De otro lado, Flor Pablo afirmó que cuando fue directora regional de Lima Metropolitana tomó conocimiento de casos de falsos títulos de docentes tras comentar la revelación del programa periodístico sobre falsos profesores trabajaron en colegios públicos en los distritos de Ventanilla y Mi Perú.

"Aquí hay un problema. No se ha avanzado con informatizar, no hay un sistema único. Hoy día cuando una universidad da un título en una facultad de educación inmediatamente tú lo puedes tener registrado en la página de la Sunedu. Eso no ocurre con los institutos o las escuelas pedagógicos, en general en los institutos del país, se necesita un sistema único", expresó.

De acuerdo al programa Punto Final, la UGEL Ventanilla admitió a un grupo profesores con documentos falsos y sin estudios para enseñanza en colegios de Ventanilla y Mi Perú.

El informe periodístico expuso el caso de seis personas que accedieron una vacante como docentes tras supuestamente haber sido formados o llevado cursos en el Instituto Pedagógico Privado Víctor Andrés Belaunde o del Museo de Arte de Lima (MALI).

La UGEL Ventanilla advirtió que si se demuestra que los títulos son falsos, entonces los supuestos docentes serán destituidos y afrontarían procesos penales.

A raíz de la denuncia, el Ministerio de Educación informó que se realizarían las verificaciones de los títulos profesionales de los docentes contratados a nivel nacional. Además, precisó que se dispuso las investigaciones administrativas correspondientes, para determinar las responsabilidades y sanciones a quienes no cumplieron con las verificaciones del caso.