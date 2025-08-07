"Es realmente patético": Jaime Bayly arremete contra Gustavo Petro tras polémica por distrito de Santa Rosa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jaime Bayly llamó “patético” al presidente colombiano Gustavo Petro a raíz de sus polémicas declaraciones al no reconocer la soberanía del Perú sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto y acusando al Perú de “apropiarse” de la isla que, según él, es “un territorio de Colombia” provocando con ello fricciones entre ambos países.

Al respecto, el reconocido presentador de televisión usó su último video compartido en su cuenta oficial de YouTube para criticar a Gustavo Petro, quien reiteró no reconocer la soberanía del Perú en el territorio de Santa Rosa en una declaración leída este jueves en la localidad colombiana de Leticia.

“He leído que Gustavo Petro hace amenazas al Perú. Dice que el Perú le ha ocupado una isla que, según él, es de territorio colombiano. Lo de Petro, realmente es patético, ¿no? Él es patético, anda de mal en peor”, comentó Bayly.

Del mismo modo, el autor de Mañana te cuento y Los Genios recordó la marcha convocada por un sector del pueblo colombiano en favor del expresidente Álvaro Uribe tras la condena de 12 años de arresto domiciliario en su contra. “Mucha gente piensa que fue una condena abusiva y desmesurada”, señaló.

En ese sentido, Jaime Bayly consideró que las próximas elecciones colombianas no tendrían como ganador a un representante de la izquierda por culpa del actual gobierno de Gustavo Petro, elegido en agosto de 2022.

“Las elecciones que se perfilan en Colombia el próximo año, se ve altamente improbable que gane la izquierda por el mal trabajo que hizo Gustavo Petro y es razonable que gane la derecha o el centro. Veremos que candidatos van afianzándose de aquí entonces”, acotó.

Jaime Bayly es un reconocido presentador de televisión y escritor peruano. | Fuente: Instagram (baylytvoficial)

Gustavo Petro: "Colombia no reconoce soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa"

Gustavo Petro reiteró no reconocer la soberanía del Perú sobre el distrito de Santa Rosa, desconociendo así a las autoridades "de facto" impuestas en la zona.

Durante su discurso en la localidad colombiana de Leticia, en el marco de las celebraciones por la conmemoración de la Batalla de Boyacá, Petro leyó una declaración en la que precisa que el territorio de la isla Santa Rosa "no ha sido asignado" ni al Perú ni a Colombia.

"El acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla de Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de la libre navegabilidad por el río Amazonas", manifestó.

Finalmente, no descartó acudir a instancias jurídicas internacionales si no se llega a un acuerdo en la Comisión Mixta Permanente para la inspección de la frontera peruana-colombiana (Comperif).

"Si el Comperif no funciona, iremos a la demanda internacional. Y esta vez con la juridicidad internacional que dimos gala de entender en la defensa del mar territorial de San Andrés", comentó Petro.

Gustavo Petro generó polémica al acusar al Perú de haber "copado un territorio que es de Colombia". | Fuente: Instagram (gustavopetrourrego)

Gobierno peruano rechaza declaraciones de Gustavo Petro por isla Santa Rosa

El Gobierno peruano, a través de la Cancillería, expresó su "más firme y enérgica protesta" respecto a las declaraciones de Gustavo Petro y la Cancillería colombiana sobre los límites territoriales en la frontera entre ambos países, precisamente en el distrito de Santa Rosa, ubicado en la isla Chinería.

"El Gobierno del Perú expresa su más firme y enérgica protesta respecto a las declaraciones del Gobierno de Colombia con relación a los derechos soberanos y actos de jurisdicción que ejerce legítima y legalmente el Perú de manera pública y permanente hace más de un siglo sobre la integridad de su territorio nacional", dice el comunicado.

Asimismo, la Cancillería recalcó que la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto "se encuentra bajo la soberanía y jurisdicción de nuestro país, de conformidad con los límites políticos internacionales establecidos en el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre el Perú y Colombia, del 24 de marzo de 1922, y los trabajos demarcatorios de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites".

