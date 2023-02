Gustavo Petro es el actual presidente de Colombia | Fuente: EFE

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó este martes la moción de orden del día que propone expresar rechazo a las declaraciones vertidas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra la Policía Nacional del Perú (PNP). Asimismo, el grupo de trabajo parlamentario presidido por María del Carmen Alva recomienda elevar al pleno la iniciativa que busca declararlo ´persona non grata´.

En concreto, el documento aprobado con 13 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra propone “expresar su rechazo a las inaceptables expresiones de Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia, que constituyen una ofensa a nuestra Policía Nacional del Perú, a la República del Perú y, al banalizar el holocausto, constituye también una ofensa a todo el pueblo judío, muchos de cuyos integrantes son nacionales peruanos”.

Además, busca declarar a Petro como “persona no grata” y solicita a los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores que “realicen las gestiones necesarias para garantizar que Gustavo Petro Urrego presidente de la República de Colombia, no ingrese al territorio nacional”.

En esa misma línea, solicitó a la Cancillería que se sirva de los canales diplomáticos para que le haga llegar la moción de orden del día al ministro plenipotenciario de Colombia en el Perú, Eufracio Morales.





Respuestas en el Congreso: "Nos vamos a quedar sin amigos"

Tras lo aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, indicó que a este paso nuestro país podría quedarse sin amigos, como es el caso de Venezuela.

"Nos vamos a quedar sin amigos. Y si alguien no tiene amigos en América Latina y tiene problemas de buenas relaciones con la vecindad es, por ejemplo, Venezuela. Ya que siempre reclamamos que no queremos ser como Venezuela, pareciera que a ese paso vamos a quedar como ellos", dijo a la prensa.

En respuesta, María del Carmen Alva se mostró sarcástica y precisó que no estaba al tanto de que los amigos realizaban ese tipo de comentarios.

"No sabía que los amigos hacían esos comentarios. Voy a tener que hablar con mi amigo Flavio Cruz porque creo que está un poco mareado (...). Esto no es cortar las relaciones diplomáticas. Son distintas etapas. Aquí no podemos dejar de pronunciarnos", aseveró.