Edgar Tello a extrabajadora que lo acusa de recortarle el sueldo: "Debe estar agradecida por la oportunidad"

"Este no es el juzgado, ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público para poder acá yo pasar por el interrogatorio", señaló el congresista. | Fuente: Congreso

El parlamentario del Bloque Magisterial, Edgar Tello, se refirió a las denuncias y nuevas evidencias presentadas por la exasesora de su despacho Marie Silva sobre el caso ´Recorta sueldos´ y precisó que debería más bien mostrarse agradecida con él por haberle "dado la oportunidad" de trabajar en el Congreso.

"Aquí en mi despacho le he dado más bien la oportunidad de contribuir con la gestión. Más bien debe estar agradecida de que le he dado la oportunidad de poder está aquí en el espacio. Y le deseo éxitos en el reclamo de su derecho laboral", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"A veces uno quiere buscar un trabajo y la manera de llamar la atención es hacerlo mediático para que me den tribuna", agregó.

"No reconozco los chats. Tengo muchos grupos"

En otro momento, Tello indicó no reconocer los chats en los que aparece su nombre. En su defensa, dijo que está dentro de muchos grupos. No obstante, la conversación mostrada por Marie Silva es directa y no está comprendida en un chat grupal.

"No es posible que se pretenda usar otros temas para poder reubicarse en el Congreso de la República como trabajador. Me allano a las investigaciones. Yo en su momento lo expondré y descargaré la acusación. Acá el que denuncia tiene que probar", aseveró.

Posteriormente, se negó a responder más preguntas y dijo, pese a ser un representante nacional, que no era un fuero oficial para el interrogatorio.

"Este no es el juzgado, ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público para poder acá yo pasar por el interrogatorio que usted desea hacer", finalizó.