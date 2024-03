Congreso rechazó inhabilitación de Antonio de la Haza, presidente de la Junta Nacional de Justicia

El Pleno del Congreso de la República rechazó la tarde de este lunes la inhabilitación por 10 años del ejercicio de la función pública de Antonio de la Haza, presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), esto luego de una reconsideración presentada en la sesión del pasado jueves.

Con 42 votos a favor, 36 en contra y 10 abstenciones la sanción fue rechazada. Eran necesarios 67 votos para que se admitida, por lo que tras su rechazo, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, indicó que se remitiría la resolución al archivo.

Esta reconsideración fue presentada por el legislador de Renovación Popular, Jorge Montoya, luego de que el pasado jueves, el Pleno tampoco alcanzara el número de votos requerido para aprobar la sanción contra el titular del organismo constitucional autónomo.

Asimismo, el Pleno rechazó una reconsideración presentada por la legisladora de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, contra la votación con la que se rechazó la inhabilitación de la magistrada de la JNJ, Imelda Tumialán. La reconsideración obtuvo 37 votos a favor, 45 en contra y 30 abstenciones.

Inhabilitación de magistrados

Durante la sesión del último jueves, el Pleno aprobó inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a los miembros titulares de la JNJ, Inés Tello y Aldo Vásquez, por haber infringido la Constitución.

De acuerdo con el informe elaborado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que fue luego aprobado por la Comisión Permanente, los magistrados de la JNJ infringieron la Carta Magna y la Ley Orgánica de dicho organismo constitucional, al permitir que Inés Tello se mantenga en el cargo fuera del límite de edad previsto en ambos textos.

En ellos se establece que uno de los requisitos para integrar la JNJ es tener como mínimo 45 años y como máximo 75 años. Tello de Ñecco cumplió 78 años en setiembre de 2023.

Al respecto, la magistrada Tello de Ñecco presentó un pedido al presidente del Congreso para que se declare inexistente el acuerdo del pleno de inhabilitarla por 10 años de la función pública.

La magistrada argumentó que su pedido se basa en que el proyecto de resolución legislativa solo obtuvo 66 votos y no 67 tal como se requería según la Constitución y el Reglamento del Congreso. Esto debido a que el parlamentario José Luna Gálvez, quien integra la Comisión Permanente, votó en favor de su inhabilitación, pese a que no ello no está permitido.

Sin embargo, desde la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional del Legislativo respondieron a la magistrada que el legislador de Podemos Perú estaba habilitado para votar en la sesión del pleno y no amerita que se tome en consideración su requerimiento de declarar inexistente el acuerdo.

Durante la sesión de este lunes, la parlamentaria Sigrid Bazán presentó una cuestión de orden para esclarecer si los integrantes de la Comisión Permanente pueden votar y en qué casos en el Pleno; sin embargo, su requerimiento fue rechazado con 32 votos a favor, 84 en contra y 2 abstenciones.