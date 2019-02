Congreso remitió informe en minoría de Humberto Morales al Ministerio Público

Humberto Morales en una sesión del pleno del Congreso de la República. | Fuente: Foto: Congreso de la República

La Presidencia del Congreso informó que remitió el informe en minoría de la Comisión Lava Jato presentado por el parlamentario del Frente Amplio, Humberto Morales, al Ministerio Público.



El pasado 15 de febrero, Marcos Arévalo, titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, pidió al titular del Parlamento, Daniel Salaverry, una copia de este documento en el que se recomienda investigar a Alan García por presuntas irregularidades cometidas en su segundo gobierno (2006-2011) relacionadas con la empresa Odebrecht.



La Comisión Lava Jato del Congreso, que fue presidida por la fujimorista Rosa Bartra, aprobó su informe final en noviembre del año pasado. En dicho documento se aconseja investigar a los expresidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, así como a la ex primera dama Nadine Heredia, y a Susana Villarán. No obstante, no encontró ninguna responsabilidad en Alan García ni en Keiko Fujimori.



Ante este escenario, Humberto Morales presentó un informe en minoría en el cual sí se sugiere investigar a García y a Keiko Fujimori. El primero "por haber creado un 'marco de legalidad' irregular a través de decretos de urgencia y decretos supremos que permitieron que empresas brasileñas ejecuten obras sobrevaluadas".



Además, se señala que "se evidencian indicios de la presunta comisión del delito de organización criminal dentro de los partidos políticos Apra y Fuerza Popular, los cuales habrían tenido como objetivo obtener el poder político valiéndose de aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción de empresas brasileñas, para que luego estando en el poder se retribuyera estos aportes ilícitos" mediante el otorgamiento de licitaciones públicas.