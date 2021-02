Martín Vizcarra afirmó que fue voluntario de los ensayos clínicos para la vacuna de Sinopharm. | Fuente: Foto: Archivo

El congresista Leonardo Inga, presidente de la denominada Comisión COVID-19 del Parlamento, calificó de "preocupante" que el expresidente Martín Vizcarra haya participado como voluntario en la fase experimental de la vacuna de Sinopharm debido a que por aquella época el país se encontraba en procesos de negociación con laboratorios.

"Mínimamente, por un tema ético, el presidente no debió participar porque era justamente quien representaba y encabezaba las negociaciones del país con laboratorios que pretendían vender estas vacunas al Estado peruano. Ahí hay un tema mínimamente ético y que también, de realizarse las investigaciones, llegar a tener delitos penales", opinó.

En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario agregó que estas sospechas se incrementan si se toma en cuenta que el Gobierno del expresidente Vizcarra no llegó a firmar el acuerdo definitivo con el laboratorio Pfizer, previsto para el 17 de octubre; es decir, semanas después de que el exmandatario y su esposa recibieron la dosis de Sinopharm.

"Vizcarra no era un ciudadano cualquiera el 2 de octubre, cuando se puso la primera dosis de la vacuna de Sinopharm. Representaba al Estado peruano ante el mundo y, en principio, lo ha ocultado. Días previos a que se ponga la vacuna llamó al representante del ensayo clínico en el país a que acuda a Palacio. Las cosas no están del todo transparente", señaló.

Vizcarra: Fui voluntario de ensayos para la vacuna

El expresidente Martín Vizcarra confirmó que fue uno de los 12 mil voluntarios peruanos que participaron de los ensayos clínicos para la vacuna de Sinopharm. Durante un evento en Tacna, confirmó que el 2 de octubre participó de los ensayos que el laboratorio chino realizó en el Perú, pese a que el entonces presidente del Consejo de Ministros no se lo recomendó.



"Consulté con el premier (Walter Martos) y me dijo que no me lo recomienda, que es muy riesgoso. Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el 2 de octubre. Para ello, con esa prueba la fase 3 se terminó y la vacuna fue aprobada el 31 de diciembre y recién tiene validez", relató.

En la conferencia, en la que estuvo acompañado de Daniel Salaverry, Vizcarra señaló que su esposa también fue parte de estos ensayos de la vacuna china. Al ser consultado sobre la razón por la que no dio a conocer a la población esta decisión, el expresidente se amparó en la reserva del estudio de laboratorio.

"Cuando tomo la decisión de ser parte de los 12 mil voluntarios, obviamente a mi esposa le dije si me quería acompañar en esa decisión y también ella me acompaño", comentó.

Vizcarra insistió en que su participación en este ensayo se dio el 2 de octubre, mientras que la validez de la vacuna de Sinopharm recién se dio el 31 de diciembre. Además, insistió en que "no tiene idea" si recibió un placebo o la vacuna, al igual que el resto de los 12 mil voluntarios. "No se sabe, es parte de un estudio", aseguró.

"Yo quiero estar vacunado, pero voy a esperar el cronograma del Gobierno, voy a esperar mi turno. Yo esperaré el tiempo que me toca. Quiero ser vacunado, pero voy a esperar cuando me toque. Si he colaborado en la etapa de investigación, en el ensayo clínico de la tercera fase, cómo no voy a estar dispuesto", señaló.

