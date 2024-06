¿Cuál es el balance del trabajo del Congreso de la República? Expertos analizan la última legislatura

Congreso ¿Cuál es el balance del trabajo del Congreso de la República?

El analista político Juan De la Puente, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi y el gerente general de CPI, Omar Castro; realizaron en Enfoque de Noticias un análisis del balance del trabajo del Congreso de la República en la segunda legislatura del período 2023-2024.

"Tenemos una micro legislación"

Juan De la Puente consideró que en el Congreso de la República que la clásica división entre la derecha e izquierda ha muerto y ahora existe una "lógica populista" conformada por un bloque hegemónico, un "núcleo resistente" y un grupo de dirimentes pragmáticos con la posibilidad de vender sus votos como "Los Niños".

"El núcleo dirimente está formado quizás por 30, pueden llegar a 40 congresistas, donde están metidos Los Niños, muchos independientes que han salido de sus bancadas, gente que tiene contacto con poderes informales, legales y con grandes poderes legales y que son los que terminan siendo la bisagra entre esta derecha e izquierda aliada y poderes oscuros", sostuvo.

Para el analista político, el Congreso de la República ha legislado en tres grandes áreas donde se ha legislado como el régimen político, el régimen económico y un paquete de seguridad, justicia y transporte, donde hay "mucha inconstitucionalidad y bastante populismo".

Juan De la Puente afirmó que hay por lo menos 30 parlamentarios, con investigaciones o procesos en curso, que han privatizado el Congreso de la República para adoptar leyes que los beneficien o para acusar constitucionalmente a los magistrados o a los titulares de las instituciones que los investigan.

"Eso es una abierta privatización de las potestades que obligan a a legislar para todos. En ese punto solo estamos en el inicio. Yo creo que el ahí el camino es peligroso, y junto a eso tenemos más bien una rebaja de la calidad de la legislación. La única ley de fondo que se ha aprobado, bueno es discutible con la bicameralidad, es la ley de contrataciones del Estado. Fuera de eso, nosotros tenemos que uno de cada tres leyes que se aprueban en el Congreso son leyes declarativas de interés nacional. Entonces, tenemos una micro legislación. No se está legislando de grandes temas, entonces, son pequeñas leyes que van erosionando modelos institucionales y modelos económicos", dijo.

"Sin pena ni gloria"

Alejandro Rospigliosi sostuvo que la segunda legislatura del período 2023-2024 y su respectiva Mesa Directiva del Congreso terminan "sin pena ni gloria", y advirtió que los ciudadanos se han dado cuenta que ni el Poder ejecutivo ni el Poder Legislativo están solucionando sus problemas.

"Uno de los mayores problemas de la población es la falta de seguridad ciudadana, la inseguridad que tenemos todos en el trayecto del colegio a la casa, de la casa a la oficina o caminar por las calles. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el Congreso haya aprobado este proyecto de ley que reduce la lucha contra la criminalidad organizada quitando 59 tipos penales, diciendo que para un allanamiento tiene que estar presente el investigado y su abogado tocar el timbre, ¿qué es esto? Si la razón de hacer un allanamiento es el efecto sorpresa para encontrar los medios probatorios del crimen que se ha realizado.

En relación con los partidos políticos, Alejandro Rospigliosi sostuvo que cualquier persona jurídica, una micro pequeña o gran empresa puede ser investigada y no debería haber nadie intocable.

"Pero hay una persona jurídica que tiene corona en el Perú, que es intocable, que son los partidos políticos. No se está cumpliendo el artículo de la Constitución que establece que las leyes se aprueban por la naturaleza de las cosas y no por la diferencia de las personas. Hay personas que tienen bancadas en el parlamento que hacen que se den leyes en beneficio de esas bancadas. Te he puesto dos botones de muestra. La colaboración eficaz igualmente", expresó.

"Mayor protagonismo del Congreso"

Omar Castro señaló que el Congreso de la República tiene una "mayor responsabilidad" en torno a la crisis política, social y económica del país, luego que la última encuesta nacional urbana-rural de CPI reveló que un 20 % de la población cree que el parlamento ejerce el control y poder sobre los otros poderes del Estado.

"Hoy, la presidenta; hoy, el Ejecutivo, no tiene una oposición política; no existe una bancada, alguien que represente en el Congreso, una oposición al Poder Ejecutivo. Por eso, este mayor protagonismo del Congreso, del Poder legislativo, que es totalmente percibido por la población. El 79.4 % de la población considera que existe un acuerdo o un pacto entre el Ejecutivo y el Legislativo, un pacto finalmente que es una complicidad que se entiende por la población", precisó.

Además, Omar Castro sostuvo que el 72 % de la población declara que el Congreso de la República solo legisla por intereses propios como el año 2023 cuando el parlamentario Alejandro Soto invocó una nueva ley para solicitar el sobreseimiento sobre una causa penal que afrontaba.

"Hoy se está tratando de redefinir el crimen organizado, hoy se han hecho modificaciones sustanciales sobre la ley de colaboración eficaz, pero todo está totalmente percibido por la población para intereses particulares de los congresistas mismos y las agrupaciones que representan, agrupaciones que no son políticas, sino que tienen un interés económico atrás y que están solventadas por una economía ilegal (...) esto es causa de por qué la desaprobación del Congreso llega a sus niveles más bajo en la historia. Estar por debajo del 5 % es un número que jamás se ha visto en la historia del país", manifestó.