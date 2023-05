Congresistas de diversas bancadas presentaron una moción de interpelación contra Daniel Maurate, ministro de Justicia

Congreso Entre los personajes con quien se vincula a Daniel Maurate están César Hinostroza, Antonio Camayo y Edwin Oviedo

Desde la designación de Daniel Maurate como ministro de Justicia se han vertido una serie de publicaciones en todos los medios de comunicación sobre presuntas vinculaciones con los procesados de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. | Fuente: Minjus

Congresistas de diferentes bancadas presentaron una moción de interpelación contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, por su presunta vinculación con el caso denominado 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

En el documento, al que tuvo acceso RPP Noticias, se da cuenta que desde la designación del citado ministro se han vertido una serie de publicaciones en todos los medios de comunicación sobre presuntas vinculaciones con los procesados de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Entre los personajes con quien se vincula a Daniel Maurate se encuentra el exjuez supremo César Hinostroza, el empresario Antonio Camayo, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Edwin Oviedo y otros; con quienes habría tenido comunicaciones frecuentes entre los meses de febrero del 2015 a julio del 2016 y de Julio del 2016 a enero del 2018.

También se precisa que la vinculación de amistad existente del titular de Justicia con integrantes de esta red criminal no fueron manifestadas por Daniel Maurate, sino que fueron descubiertas por los medios de comunicación; lo que constituye una falta ética de poca transparencia en su actuación profesional para desempeñar el cargo de ministro.

Ante ello, los legisladores consideran necesario que el Ministro de Justicia responda un pliego de 21 preguntas que se adjunta en la moción de interpelación, que fue presentada el último jueves, 4 de mayo, en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos del Congreso de la República.

Esta moción de interpelación debe ingresar primero a la agenda del Pleno del Congreso para, luego, darse cuenta sobre su presentación y en una siguiente sesión se consultará sobre su admisión. De ser aceptada, se deberá fijar fecha para la presentación del ministro Daniel Maurate ante la representación nacional para responder el pliego interpelatorio.

⚠️Interpelación al Ministro de Justicia:



Sr. Ministro Daniel Maurate, desde el día de su nombramiento salieron a la luz una serie de cuestionamientos por su actuación profesional y política, lo que sería decoroso y ético de su parte es que pida su retiro (1/2) — Jorge Montoya 🇵🇪⚓️ (@Alm_Montoya) May 6, 2023

"Evítenos su interpelación"

Esta mañana, el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) solicitó al ministro Daniel Maurate pedir su retiro o separación del sector Justicia, tras la serie de cuestionamientos "por su actuación profesional y política".

"Interpelación al Ministro de Justicia: Sr. Ministro Daniel Maurate, desde el día de su nombramiento salieron a la luz una serie de cuestionamientos por su actuación profesional y política, lo que sería decoroso y ético de su parte es que pida su retiro o separación del gabinete, evítenos su interpelación y de un paso al costado", publicó en su cuenta de Twitter.

"Hay que sancionarlos severamente"

A pocos días de asumir el cargo, Daniel Maurate negó tener alguna relación actual con los investigados por el caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto', como Ricardo Chang, César Hinostroza, Antonio Camayo y Edwin Oviedo. Incluso, afirmó que solo jugaba fútbol con algunos de los investigados.

De esta manera, el ministro de Justicia se refirió a un informe de Epicentro que reveló la existencia de más de 180 llamadas entre él y los investigados del citado caso.

"No hay ninguna conversación indebida (...) Los he conocido antes que se supieran estos temas de los audios y todo lo demás, tan pronto pasó eso, no tuve relación. Si los jueces encuentran responsabilidad, hay que sancionarlos severamente”, dijo.