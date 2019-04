El presidente de la Mesa Directiva presentó la licencia de Alejandra Aramayo cuando ocurrió la supuesta agresión. | Fuente: Congreso de la Republica

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Daniel Salaverry, se pronunció sobre la agresión denunciada por la congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta, quien lo acusó de haberla insultado tras no poner en agenda un proyecto de ley de la parlamentaria.

La congresista había señalado que los testigos de la agresión fueron Alejandra Aramayo y Úrsula Letona. Sin embargo, Salaverry señaló esta mañana en RPP Noticias que la primera no estuvo presente durante el hecho ya que esta presentó un descanso médico lo cual la impidió acudir a la sesión.

"Yo he descartado que haya ocurrido una agresión contra la congresista Betata. Ello jamás ocurrió. Ella presenta a dos supuestas testigos y da la casualidad que no estuvieron. La congresista Aramayo no sé qué pensará que la hayan involucrado en el tema cuando ella pidió licencia por estar enferma y no estuvo presente", apuntó Salaverry.

Asimismo, indicó que Úrsula Letona tampoco estuvo presente durante el incidente. "Letona tampoco estuvo en el Congreso. La denuncia se cae por sí sola", agregó.

Salaverry expresó que Aramayo "no ha aceptado ser testigo" y que Beteta Rubín la ha presentado como una falsa testigo.

La respuesta

Por su parte, la congresista representante de la región Huánuco realizó su descargo a través de su cuenta de Twitter. Karina Beteta señaló que "la verdad se demostrará en la Comisión de Ética con pruebas en mano".

Aramayo además afirmó que no estuve presente en el Congreso el día de la agresión verbal y que esperará a ser citada en la Comisión de Ética para brindar sus descargos. "El día de ayer me enteró que me invocaron en la denuncia de Beteta. La condición de la que soy parte tendrá que hacerlo la congresista Beteta y en qué extremo me pone", expresó.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, critició que Salaverry haya presentado esos documentos primero al público y aún no lo haya hecho ante el grupo de investigación.