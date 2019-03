Letona a Salaverry: "El video lo debe mostrar él, si le interesa que este tema se aclare"

La parlamentaria comentó que Daniel Salaverry es quien debe mostrar los videos. | Fuente: RPP

La parlamentaria no agrupada Úrsula Letona respondió la noche de este martes al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien le exigió mostrar un video que muestra la agresión verbal del cual le acusa la legisladora Karina Beteta (Fuerza Popular).

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP, la congresista dijo que ella no se iba a meter en la denuncia de su excolega de bancada y que si Salaverry desea que el tema se aclare, que sea él quien muestre el video al que tiene acceso como presidente del Congreso.

“Ahora resulta que el presidente Salaverry me emplaza a mí a mostrar el video (….) El video lo debe demostrar él, si está interesado en que este tema se aclare (...) No entiendo por qué el congresista Salaverry sigue mintiendo yo no me voy a meter en su lio, que él solucione sus temas

Testigos

Sobre el incidente, la legisladora dijo que ella solo se limitó a decir la verdad cuando la prensa le consultó. Agregó que no fue la única testigo de la agresión que Beteta denuncia, pues acababan de salir de un Pleno y varios congresistas vieron la discusión.

“No hemos sido pocos los congresistas que hemos sido testigos (...) Estuvimos varios no solo estuve yo, no fue saliendo del Pleno, fue un pleno muy acalorado, el reclamo de la congresista Beteta fue más que airado, pero nada justifica este tipo de actitudes soeces”.