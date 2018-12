Salaverry sobre pedido de Fuerza Popular: "No hay temas pendientes en la Junta de Portavoces"

Daniel Salaverry dijo que ha cumplido con su deber. | Fuente: Video: RPP

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, reafirmó la noche de este miércoles su decisión de autorizar el registro nuevas bancadas parlamentarias y dijo que las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) "son vinculantes y de obligatorio cumplimiento".

"Como titular de la institución, he cumplido con mi deber, respetar y hacer respetar las decisiones de los órganos jurisdiccionales", comentó en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.

Cuando se le consultó sobre el requerimiento del vocero de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, quien le solicitó convocar de forma inmediata a la Junta de Portavoces, con la finalidad de analizar la decisión de la conformación de nuevos bloques legislativos, dijo categóricamente:

"No hay temas pendientes por resolver en la Junta de Portavoces, por lo tanto, en los próximos días no veo por qué debería convocarse, menos aún si es que hay días feriados y de fiestas por delante y mucho de los voceros van a viajar".

"Si yo no acato, no respeto y no hago respetar las decisiones del Poder Judicial, y en este caso del Tribunal Constitucional, al que lo van a meter preso es a mí y yo no quiero que eso ocurra", remarcó.

No hay marcha atrás

Daniel Salaverry también respondió al segundo vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia, quien aseguró que su decisión sobre la inscripción de nuevas bancadas parlamentarias, es nula, porque existe un acuerdo de la Mesa Directiva según el cual toda determinación tomada por el titular del Parlamento con el oficial mayor, debe tener la aprobación de la Mesa Directiva.



"A quien le compete hacer cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional es al presidente del Congreso. Y de acuerdo al Reglamento, quien registra a los nuevos grupos parlamentarios que lo soliciten es el oficial mayor. Yo entiendo que el tuit que ha puesto Segundo Tapia es producto de la desinformación que él tiene respecto a estos informes y espero que, cuando lea los documentos que sustentan esta resolución, pueda cambiar de opinión y darse cuenta que todo está enmarcado dentro de la Constitución y el Reglamento", señaló.

En ese sentido, dejó claro que su decisión "no" es revisable. "Es una resolución que está fundamentada por los informes de las áreas competente de la Dirección General Parlamentaria, de Oficialía Mayor, y que respeta y acata un mandato del TC", agregó Daniel Salaverry.