Darwin Espinoza sobre su suspensión en Acción Popular: "Ha sido un saludo a la bandera"

Congreso Darwin Espinoza minimiza suspensión en su contra y asegura que es un saludo a la bandera

El vocero de la bancada de Acción Popular, Darwin Espinoza, consideró irrelevante la suspensión de la militancia partidaria de los seis legisladores que conforman la bancada en el Congreso, entre los cuales se encuentra él.

"Esa suspensión de ayer ha sido un saludo a la bandera o un gesto por parte del secretario general hacia la opinión pública, pero lo cierto es que el estatuto no contempla una suspensión preventiva como lo han dicho. Eso no existe. Ayer se han tomado decisiones contrarias al estatuto que va a perjudicar un debido proceso, sino que va a caer en saco roto nuevamente", señaló en una entrevista para RPP Noticias.

Darwin Espinoza sostuvo que el secretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila, debería tomar otras acciones para lograr unidad en la bancada en lugar de anunciar suspensiones.

"Hace un año el secretario general indicó que se me había suspendido también. Ahora nos vuelve a suspender, pasará otro año ¿Qué va a suceder? no tiene sentido lo que está haciendo. Lo que debería hacer, creo yo, es tender puentes con la bancada, comenzar a afianzarnos y enmendar algunos errores", manifestó.

El parlamentario reiteró que en el estatuto del partido no existe la figura de licencia ni la de suspensión de forma preventiva. Además, señaló que un proceso disciplinario tiene sus etapas.

"Esa suspensión preventiva no existe y no se podrá ejecutar. Él seguramente notificará al JNE y las autoridades respectivas, pero eso deberá ser rechazado de plano. No porque sea secretario general puede decidir a quién expulsa. Todos nos merecemos un debido proceso. Es un abuso de poder", remarcó.

La suspensión de seis congresistas

El partido político Acción Popular acordó la noche del sábado suspender la militancia de los congresistas involucrados en el caso 'Los niños' hasta que se resuelva el proceso disciplinario al que serán sometidos y que podría terminar con su expulsión.

Durante el Plenario Nacional Ordinario que se llevó a cabo este sábado en el local partidario, se determinó suspender la militancia y abrirles investigación a los congresistas: Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Jorge Flores, Elvis Vergara, Ilich López y Juan Carlos Mori.

Si bien estos dos últimos renunciaron a la referida bancada, aún pertenecen al partido fundado por el expresidente Fernando Belaúnde Terry.

El dirigente acciopopulista, Ricardo Burga, afirmó que se emitirá un documento comunicando esta decisión tanto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como al Congreso de la República.