Lima Congresistas renunciantes a Acción Popular se mantendrán momentáneamente como no agrupados, anuncia Karol Paredes

Los ocho congresistas que renunciaron a la bancada de Acción Popular tras la elección de Darwin Espinoza como vocero titular, se mantendrán como no agrupados durante este primer tramo del periodo anual de sesiones 2023-2024. Así lo anunció esta mañana la parlamentaria y expresidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes.

Y es que el miércoles, 8 de agosto, los parlamentarios María del Carmen Alva, Ilich López, Edwin Martínez, Karol Paredes, Juan Carlos Mori, José Arriola y Carlos Enrique Alva dejaron la agrupación en rechazo a la elección de Espinoza, implicado en el caso “Los Niños”.

En Ampliación de Noticias, Paredes precisó que sus correligionarios renunciantes siguen siendo militantes del partido de la lampa, pero su alejamiento responde a los cuestionamientos que recaen sobre el nuevo portavoz, quien también ha sido vinculado con la detenida empresaria Sada Goray, implicada en la presunta trama de corrupción en el Fondo Mivivienda.

“Seguimos en el partido, pero no podemos estar en el mismo espacio donde puedan estar personas que, de una u otra manera, no han contribuido a la buena imagen de la institución […]. Frente a la elección que se tuvo del vocero, nuestra decisión ha sido no solo un acto político, sino también una decisión bastante pensada y reflexionada”, declaró.

¿Esperan más renuncias para retomar la bancada?

En esa línea, la extitular de Ética confirmó que la Junta de Portavoces ya aceptó la renuncia de sus colegas que, por el momento, se mantendrán en las filas de los no agrupados a la espera de una eventual salida de hasta tres congresistas de Acción Popular.

Este panorama, detalló la legisladora, representaría la disolución de la bancada liderada por Darwin Espinoza.

“No podemos tener dos bancadas de un partido en el Congreso, porque ahí tendríamos que renunciar al partido, pero no estamos decididos a renunciar al partido. Nos vamos a mantener como no agrupados en esta primera parte hasta que se den algunas situaciones”, apuntó.

“Lo ideal sería que renuncien tres más para que esta bancada [la de Darwin Espinoza] desaparezca, y nosotros volvamos como corresponde”, agregó.

Cabe precisar que, tras la jornada de renuncias masivas, AP se quedó con apenas siete congresistas: Luis Ángel Aragón Carreño, Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Hilda Portero, Wilson Soto y Elvis Vergara.

La ola de renuncias ocasionó que el bloque acciopopulista perdiera la presidencia de las comisiones de Producción y Ciencia, que pasaron a manos de Fuerza Popular y Podemos Perú, respectivamente, y se quedara solo con la comisión de Defensa del Consumidor.