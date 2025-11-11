Diana Gonzales sobre prepostulación de Karen Paniagua: "En política no basta tener visibilidad y seguidores"

Como se recuerda, modelo y conocida creadora de contenido en la plataforma OnlyFans, Karen Paniagua, anunció su intención de postular al Congreso por el partido Avanza País.
La congresista Diana González, de Avanza País, se mostró en desacuerdo con la prepostulación de la joven Karen Paniagua, quien tiene una cuenta perfil en la plataforma OnlyFans.
Al respecto, sostuvo que, pese a que respeta la vida privada de todas las personas, se requiere preparación para ir al Congreso.
"La vida privada de cada persona merece respeto. Ese no es el debate. Lo que sí corresponde a discutir es la enorme responsabilidad de representar al país desde un cargo público. No basta con tener visibilidad o seguidores. La política no es un escenario de solo exposición y, por el contrario, demanda constante preparación. Es compromiso de verdad", manifestó.
"Y en el Congreso, además, se necesita conocimiento para legislar y fiscalizar con seriedad. Hoy la gente no está pidiendo espectáculo. La gente está pidiendo soluciones a problemas concretos. Por eso confío en que Avanza País siga apostando por perfiles preparados, con vocación de servicio y con la convicción de que la política se debe a la ciudadanía", agregó.
Karen Paniagua anunció su intención de postular al Congreso
“Hoy marco un antes y un después en mi vida, que estoy segura va a cambiarla radicalmente para bien. Y es que me estoy lanzando como diputada con el número 13. Sé que ello conlleva mucha responsabilidad. Sobre todo se vienen nuevos retos, nuevas metas nuevos desafíos que quiero compartir contigo. Muchas cosas nuevas vienen y me siento lista para aportar, para sumar y para dar todo por mi Perú”, expresó Paniagua a través de sus redes sociales.