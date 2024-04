¿Qué le espera a Darwin Espinoza tras revelarse que sus trabajadores reunían firmas para crear un nuevo partido político? [Análisis]

Congreso Especialistas opinan sobre la situación de Darwin Espinoza, acusado de usar recursos del Estado para promover su partido político

Darwin Espinoza llegó al Congreso de la República en el año 2021 de la mano de Acción Popular como representante de la Región Áncash. Sin embargo, desde hace unos meses habría hecho uso de recursos del Parlamento y de personal de su despacho para iniciar el proceso de inscripción de una agrupación política regional, el Movimiento Regional “Adelante Áncash”, reveló el dominical “Punto Final”.

Debido a esto, Espinoza Vargas, quien es actual vocero de su bancada y uno de los legisladores investigados en el caso ‘Los Niños’, podría afrontar hasta 8 años de cárcel por el delito de peculado doloso, explica el abogado penalista Andy Carrión. “Nos encontraríamos frente al delito de peculado doloso que sanciona a aquel funcionario público, en este caso al congresista de la República, por utilizar bienes del Estado para una finalidad distinta que le hayan sido confiadas. La Fiscalía de la Nación es el único ente competente para investigar a un congresista de la República y, por tanto, debería ser la Fiscalía de la Nación quien se pronuncie”, precisa el especialista.

Esta mañana un equipo de fiscales realizó una diligencia de constatación en la oficina del parlamentario de Acción Popular, ubicada en Cercado de Lima. Ello, luego de que la Procuraduría General solicitara a la Fiscalía de la Nación investigar a Espinoza por los presuntos delitos concusión y peculado.

¿Iniciativas con intereses propios?

A fines de enero de este año, Darwin Espinoza presentó el proyecto de ley N° 6819/2023-CR, que propone que los legisladores puedan postular a cargos de gobernador regional y alcalde, actualmente prohibido por la ley si su mandato vence el mismo año que se realizan los comicios regionales y municipales.

El último viernes 12 de abril, el legislador junto a colegas de su bancada ingresó la iniciativa legislativa N° 07575/2023- CR ante el Parlamento para eliminar el impedimento de que los familiares de los congresistas y otras autoridades puedan contratar con el Estado.

Mientras tanto, el grupo parlamentario de Acción Popular impulsa un proyecto para que los congresistas no puedan ser procesados durante su mandato, es decir, restablecer la inmunidad parlamentaria.

Con un Parlamento que no castiga escandalosos casos como el de los 'Mochasueldos', ¿qué reacción podríamos esperar ahora de los legisladores, sobre todo, de la Comisión de Ética? El especialista en derecho constitucional y exvicepresidente del Congreso, Luis Roel Alva, comenta. “Esto va a tener que ser investigado a través del Ministerio Público... que pueda actuar de oficio, lo cual puede derivar luego en una acusación constitucional que tendrá que ser vista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por el lado de la Comisión de Ética pueden sancionarlo hasta por 120 días sin goce de haber. [Aunque] yo no creo que la Comisión de Ética actúe conforme a las exigencias porque creo que, en este caso se aplica, lamentablemente, a mi percepción personal, de que otorongo no come otorongo”, señala.

¿Un proceso partidario para apartar a Espinoza?

Por lo pronto, Acción Popular inició un proceso sumarísimo contra Darwin Espinoza que podría terminar con su expulsión del partido. Pese a ello, genera preocupación que los partidos políticos en el Perú no tengan la capacidad de exigir a sus congresistas que actúen con decencia una vez que se instalan en el cargo, opina la politóloga Katherine Zegarra. “También tiene responsabilidad el partido político Acción Popular, pues es este partido el que ha elegido que [Darwin] Espinoza postule al Congreso, pero también que pertenezca a la bancada. Tendría que haber una sanción ejemplar respecto a este tipo de comportamientos. Está claro su poco respeto al bienestar común o a los intereses de la ciudadanía, sino más bien [el respeto] de sus propios intereses”, precisa.

Lo visto con el congresista Darwin Espinoza debe poner en alerta a la ciudadanía de lo importante y necesario es que los peruanos se informen sobre quiénes aspiran a ser nuestras autoridades y a votar de manera informada ante las próximas elecciones.