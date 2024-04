Darwin Espinoza negó estar conformando un movimiento político y dijo que consultas al Reniec son para donar frazadas por el friaje

Congreso El parlamentario Espinoza negó tener alguna relación con el Movimiento Regional Adelante Áncash.

El congresista Darwin Espinoza, vocero de la bancada de Acción Popular, en diálogo con RPP, respondió ante los cuestionamientos en su contra por, presuntamente, hacer uso irregular de los recursos del Parlamento para inscribir un movimiento político.

Como se sabe, el último domingo, el programa Punto Final denunció que la oficina parlamentaria de Espinoza Vargas era usada como centro de operaciones del Movimiento Regional Adelante Áncash. Además, los trabajadores de su despacho tendrían como labor buscar las firmas necesarias para conseguir la inscripción de la organización.

Asimismo, se señaló que solo en marzo pasado se realizaron más de mil consultas al portal de la Reniec para, supuestamente, validar la identidad de quienes firmaban los planillones para inscribir el movimiento.

Al respecto, el parlamentario consideró que personas contrarias a su gestión lo habían "sembrado" para desprestigiarlo

"Si alguien entra a mi oficina y graba dentro, obviamente, hay alguna indicación. Se supone que en tu despacho hay gente de tu confianza. Yo dudo que haya sido cualquiera de mis trabajadores o extrabajadores que hayan sembrado eso, porque para mí sí es una siembra. Que entre solo y que grabe una impresión…", indicó.

"A mí me causa extrañeza que alguien que dice que ha trabajado en mi oficina pueda estar calumniando o sembrando cosas dentro de mi despacho. Lo curioso es que, si puedes darte cuenta, en el primer video donde se ve las impresiones, esa persona que ingresa es la única que está en el despacho. Quiere decir que esa persona que filma es la que ha mandado a imprimir (…) La persona estaba sola y la impresora prendida, no había nadie más en la oficina", cuestionó.

Asimismo, el parlamentario indicó que no forma parte del referido movimiento regional, pues lleva más de 20 años en Acción Popular, y señaló que no tiene conocimiento de las actividades de su hermano dentro de Adelante Áncash.

"No es mi movimiento, yo no estoy promoviendo ningún movimiento. Yo pertenezco a un partido desde hace más de 20 años, y pretendo no solo mantenerme en el partido, sino continuar con mi carrera política dentro de él", sostuvo.

"Yo no converso con mi familia desde hace mucho por ciertos temas familiares. Yo solamente supe que estaban solicitando la inscripción de un movimiento y listo. Siempre que me han preguntado he dicho que no tengo nada que ver con eso", agregó.

"Las consultas al Reniec son para donar 5 mil frazadas para el friaje"

Asimismo, el congresista indicó que las casi dos mil consultas que se realizó desde su cuenta de acceso al Reniec no tenían relación con planillas políticas, sino con identificar posibles beneficiarios de una campaña de donación de frazadas para la temporada de friaje.

"El año 2021, 2022 y 2023, mi despacho y yo, personalmente, hemos realizado diferentes actividades sociales. Hemos entregado frazadas, útiles escolares, víveres. ¿Qué pasaba? Cuando íbamos y entregábamos salía una sola persona con 5 frazadas en la mano y otras personas solamente con una (…) Es por eso, que nosotros hemos querido segmentar a quiénes vamos ir a apoyar, porque ya se viene la campaña del friaje en la sierra (…) Nosotros ya estamos sabiendo a quiénes vamos a ir a beneficiar, pero no va a ser una entrega en la calle, sino casa por casa", indicó.

"Las consultas de Reniec es un trabajo que yo he pedido, si ha sido mucho o no, pero son 5 mil frazadas las que yo pretendo entregar en este friaje. Y obviamente, si tengo 5 mil frazadas, ¿cuántas consultas tengo que hacer? Por lo menos, 4 mil", agregó.

Como se recuerda, el Reniec informó a Punto Final que, solo en marzo, desde la cuenta de consulta otorgada a Espinoza, se habían realizado 1 851 consultas. Horas después, la entidad informó que había suspendido el usuario asignado al congresista, "debido a la detección del incremento desmedido de consultas durante las últimas semanas".

Los 10 millares de hojas bond son "para sacar copias"

Asimismo, el parlamentario se refirió al pedido de 10 millares de hojas bond que realizó su despacho a la Oficina de Abastecimiento del Poder Legislativo para, supuestamente, imprimir fichas de afiliación a fin de inscribir al Movimiento Regional Adelante Áncash.

"Yo no las he pedido, ese es un requerimiento que se hace de forma mensual o cada dos meses. Pero, no es que se pidan 10 millares y te den eso: pides 3 millares y te dan un millar (…), pides 10 millares y te dan 7, así es como funciona", sostuvo.

En ese sentido, el congresista indicó que las hojas se destinan a "sacar copias" de documentos enviados por las municipalidades en el marco de sus funciones parlamentarias de fiscalización.

"Estamos solicitando información a diferentes municipalidades que te dan expedientes completos de contrataciones y licitaciones, y esos expedientes vienen por días porque son originales los que se envían. Obviamente, tenemos que sacarles copia. Hoy he ido a mi oficina y he visto gran cantidad del papel que se ha pedido. No entiendo el asombro, porque no nos han dado 10 millares", aseveró.

"A veces se pide 5 millares y te dan dos millares; pides 6 y te dan 4. Nosotros solicitamos documentos, archivadores completos para que podamos hacer la fiscalización de diferentes municipalidades, y esos documentos son oficiales, tenemos que devolverlos. ¿Y cómo los devolvemos? Tenemos que sacarles copia", resaltó.

Por otro lado, Espinoza descartó una eventual renuncia a la vocería de la bancada de la lampa, y consideró que el procedimiento de expulsión del partido formulado en su contra responde a un intento de "apoderarse de la bancada". En ese sentido, respondió a Juan Abad Cabrera, secretario general del partido, quien dijo que el congresista "debería estar preso".

"Yo entiendo que hay una campaña de demolición a personas que no le son gratas a ciertos sectores (...) Sale un sinvergüenza como el secretario nacional del partido, que antes andaba pidiéndome plata para su juramentación (...) y ahora sale a decir eso. Además me llamaba y me escribía para conseguirle trabajo a sus 'amiguitas' en el Congreso", indicó.

"El tema aquí es que quieren apoderarse nuevamente de la bancada, la gente que antes quería manejarla", puntualizó.