Diego Bazán negó blindaje a Alejandro Soto: "Lamento mucho que se haya dado esa votación"

Congreso Diego Bazán negó blindaje a favor de Alejandro Soto: "Lamento mucho que se haya dado esa votación"

El titular de la Comisión de Ética Parlamentaria, Diego Bazán, rechazó que en el grupo de trabajo haya intenciones de blindar al presidente del Congreso, Alejandro Soto, pese a que se hayan archivado dos investigaciones en su contra.

"Yo lamento mucho el resultado de las investigaciones. Yo soy objetivo e imparcial y la Comisión de Ética, con la Secretaría Técnica, hemos sido tajantes. Si es que los votos no respondieron preguntemos a los congresistas. Yo lamento mucho que se haya dado esa votación; sin embargo, todavía existe el caso que pasaría a investigación (la prescripción) y vamos a ir hasta el final", contó a RPP Noticias.

Diego Bazán afirmó que el caso por el presunto recorte de salarios a sus trabajadores se tenía las pruebas para abrir una investigación. Sin embargo, reiteró que se le debe preguntar a los congresistas el por qué de su votación en contra.

"Nosotros hemos señalado que existian elementos suficientes para pasar a etapa de investigación. Lamento mucho la votación de los congresistas, repito, preguntemos a cada uno, pero creo que nos queda un caso que es importantísimo en el que vamos a ir hasta el final", expresó.

El titular de la Comisión de Ética manifestó que sobre el informe de nepotismo no habían los elementos suficientes para investigar a Soto.

"Existe una ley de nepotismo, existe un informe de Contraloría que indica que no existió esta relación o esta vinculación con caso de nepotismo. En este caso, nosotros nos hemos guiado y no podríamos determinar con las pruebas que tenemos que este caso debía pasar a investigación. No habían las pruebas necesarias para hacerlo. Yo no intento de ninguna manera defender al congresista Soto, hay que ser claros, pero también si no tenemos los elementos no se podía continuar", finalizó.

Votación unánime contra Jon Tay

Diego Bazán expresó también que la Comisión de Ética actuó con unanimidad cuando se votó el caso de la congresista María Cordero Jon Tay, acusada por presunto recorte de salario a sus trabajadores.

"Hemos sido contundentes y por unanimidad se ha aprobado la suspensión de 120 días, que es la máxima sanción que da esta comisión, y que no tenga acceso a su sueldo. El pleno del Congreso tendrá que determinar la responsabilidad finalmente, pero estoy seguro que la votación, así como ha sido unánime, en el pleno será la misma y exhorto que se ponga lo antes posible este caso", indicó.