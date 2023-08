Digna Calle regresará al Perú en setiembre, anunció José Luna

Congreso Digna Calle regresará al Perú en setiembre, anuncia José Luna

La congresista Digna Calle (Podemos Perú) retornará al país a inicios de setiembre, luego de permanecer en Estados Unidos desde el 20 de enero de este año con licencia sin goce de haber. Así lo anunció este mañana el portavoz de la bancada, José Luna Gálvez.

Según José Luna, el esposo de Digna Calle ha confirmado su retorno al país. | Fuente: RPP

En declaraciones a los medios de comunicación, Luna Gálvez evitó explicar los pormenores del retorno de su colega; sin embargo, comentó que esta información fue confirmada por el excongresista Aron Espinoza, esposo de Calle Lobatón.

“Me he comunicado con el excongresista Aron [Espinoza] y me dice que en la primera semana de setiembre [la congresista] va a estar acá”, precisó.

El vocero de Podemos Perú explicó que en el partido no se han discutido las razones por las cuales Digna Calle se ausentó del país, pero reiteró que se trata de un “tema privado”.

“Tenemos un nivel. El partido es una cuestión política y la vida privada es una cuestión privada”, respondió a las interrogantes de la prensa.

Asimismo, se mostró a favor de modificar el reglamento del Congreso para evitar que se repliquen casos de parlamentarios que abusen de la figura de la licencia sin goce de haber.

“Keiko [Fujimori] tuvo casi dos años de licencia sin goce de haber. También ‘Vitocho’ [Víctor Andrés García Belaunde] de Acción Popular tuvo un año de licencia. Ella [Digna Calle] tiene que explicar, pero lo que no se puede decir es que eso no ha existido o que no ha habido”, señaló.

No es la primera vez que se anuncia el retorno de Digna Calle

El 26 de julio, José Luna anunció que Digna Calle retornaría al país a mediados de agosto para cumplir su rol de vocera suplente de Podemos Perú.

“Yo ya he hablado con Digna que me dice que ahora sí va a estar. Tenía problemas con sus hijos en Estados Unidos y la próxima semana ya estará con nosotros. Sí hemos conversado, hemos debatido, pero son problemas que cuando ella llegue ya explicará, espero yo”, dijo Luna Gálvez a Canal N.

Recientemente, la Mesa Directiva del Congreso rechazó la solicitud de la congresista para ampliar por 60 días más su licencia sin goce de haber.

La ausencia de Digna Calle ha generado malestar en la representación nacional y, además, ha puesto en la agenda la discusión sobre la duración de las licencias.