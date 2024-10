Presidente del Congreso a favor de hacer cambios a la ley sobre crimen organizado: "Tiene que ser modificada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Eduardo Salhuana cuestionó la Ley 32108.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se pronunció este martes sobre los proyectos legislativos para enfrentar la delincuencia que se abordarán en las sesiones plenarias convocadas para el miércoles y jueves de esta semana.

Como se sabe, la Junta de Portavoces-instancia conformada por la Mesa Directiva y los voceros de cada bancada- acordó este lunes convocar al pleno para proseguir el debate de estas propuestas, entre ellas la que busca tipificar el delito de terrorismo urbano, ahora señalado como "criminalidad sistemática", y modificaciones a la Ley 32108. Para ello, la Comisión de Justicia debía presentar los textos sustitutorios de los dictámenes respectivos.

"Nosotros, mañana, vamos a tener un pleno en la mañana para ver, específicamente, los dos temas que han quedado pendientes de la semana pasada, me refiero a la reforma a la Ley 32108, la de crimen organizado, que ha sido objetada por varios sectores de la opinión pública, y yo siempre he señalado que tenemos que ser receptivos, empáticos, y esa norma tiene que ser modificada", refirió Salhuana.

En ese sentido, el titular del Parlamento consideró que en la norma debía cambiarse lo que se refiere a definición de organización criminal y lo que establece para el procedimiento de allanamiento.

"Los temas que, a mi concepto, tienen que modificarse son, uno, la definición de organización criminal. En el texto vigente aún se habían establecido algunos conceptos vagos, generales que en la aplicación de la misma norma inducían a la confusión de los magistrados, porque la ley tiene que ser de manera expresa e inequívoca, no puede tener vaguedades ni generalidades, y me parece que ahí ha habido un error en el concepto. Eso se está corrigiendo", aseveró.

"Lo que pasa es que al ser general, al ser abierta, el juez necesita una norma precisa para aplicar, quedaban fuera varios delitos porque habla de una cadena de valor de tipo económico, y obviamente eso excluye a muchos tipos penales en el Código (…) Están reiterando ese concepto, por eso es que en mi opinión ese texto tiene que ser corregido, mejorado", agregó.

Respecto a los allanamientos, Salhuana Cavides dijo que es un segundo tema "que mejorar", ya que este procedimiento "no debe estar sujeto a la presencia del interesado".

"Entonces los prófugos, los que están ausentes o simplemente están en otro sitio, la diligencia no se realiza. Eso debe retirarse y garantizarse que, para el acto mismo de incautación, el registro de la vivienda, la presencia de un abogado de oficio”, remarcó.

Critica textos sustitutorios de la Comisión de Justicia

Según indicó Salhuana, la Comisión de Justicia debía presentar textos sustitutorios de los dictámenes sobre criminalidad sistemática (antes "terrorismo urbano") y modificaciones a la Ley 32108, dado que no hubo acuerdo sobre esos puntos, el viernes pasado.

En ese sentido, el presidente del Congreso señaló que Isaac Mita (Perú Libre), presidente de dicha comisión, presentó ayer, lunes, los referidos textos, pero criticó que no recogían los acuerdos de Junta de Portavoces.

"El presidente de la comisión (de Justicia) me ha entregado ayer en la tarde (los textos), se lo he remitido a todos los portavoces, he conversado con ellos ayer en la noche y hemos quedado en convocar para mañana y ahí discutiremos públicamente, y cada bancada asumirá su responsabilidad ante la opinión pública", indicó.

"Es más, el viernes pasado, en la Junta de Portavoces, hemos conversado como hora y media, y nos hemos puesto de acuerdo en un texto consensuado que recogía (…) modificar el concepto y el tema del allanamiento. Lamentablemente, eso no ha sido recogido por la Comisión de Justicia, entonces las bancadas tendrán que decir lo que sienten y piensan, y mañana votar y que sea la mayoría que decida", subrayó.

Salhuana resaltó que, si bien "hay una comisión que la preside un parlamentario de un determinado grupo político", se debería "entender que respondemos a las necesidades del país”.

"Lamentablemente, no hemos tenido aun una versión que recoja el sentimiento de las bancadas y la ciudadanía, pero ya ayer nos ha entregado un último texto sustitutorio el presidente de la Comisión de Justicia y vamos a discutir mañana ese tema y los proyectos de ley del denominado terrorismo urbano", prosiguió el presidente del Legislativo.

"Esperemos que se discuta, se decida y se vote, ya no podemos dilatar más, las cosas están claras (...) La Comisión de Justicia necesita tener mucha más proactividad, asesores que estén más atentos al debate y, obviamente, escuchar lo que las otras bancadas señalan", puntualizó.