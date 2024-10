Jorge Montoya sobre la ley de crimen organizado: "No la vamos a derogar de ninguna manera"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso "El comunismo quiere regresar y tomar el control", alertó Montoya

Montoya y Acuña forman parte de la misma bancada | Fuente: Composición Congreso

"El comunismo quiere regresar y tomar el control", alertó Montoya | Fuente: RPP

El parlamentario Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, se refirió a la cuestionada Ley de crimen organizado y precisó que no la piensan derogar "de ninguna manera". Indicó que solo podrían hacer "mejoras", aunque no detalló cuáles serían esos cambios que representarían las mejoras.

"No había ningún reclamo de base social, no había ninguno. No se puede pelear contra la criminalidad haciendo huelgas. Eso no tiene sentido bajo ningún punto de vista. Tampoco se puede pedir que se derogue una ley para que dejen la huelga porque no les gusta. Menos. Y se lo dije: eso no va a suceder porque no lo vamos a hacer. Vamos a mejorar la ley, sí, pero no la vamos a derogar de ninguna manera", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"No me hace dudar nada (el hecho de que Vladimir Cerrón se haya querido acoger a esta norma". Yo cuando hablo las cosas las digo de frente, porque las he analizado y las he estudiado y considero que es lo mejor", manifestó.

"Yo estoy recibiendo amenazas desde hace cuatro días por las declaraciones que he hecho contra esta ley. Esto viene de la extrema izquierda. El comunismo quiere regresar y tomar el control y está preparando el terreno", agregó.

Héctor Acuña: "Si derogamos y restablecemos la vigencia de las disposiciones anteriores, nos da tiempo para hacer modificaciones" | Fuente: RPP

Héctor Acuña: Nos da tiempo para hacer modificaciones

En otro momento, Héctor Acuña, compañero de bancada de Montoya, emitió una opinión contraria y se mostró a favor de derogar la norma y reestablecer la anterior.

"Llama la atención que el Colegio de Abogados, el cardenal, la Junta de Fiscales y abogados de renombre que no tienen intereses económicos estén a favor de la derogación de esta ley ¿Por qué el señor Cerrón se pretendió acoger a esta ley? ¿Por qué el señor Hinostroza lo hizo de la misma manera? Tenemos indicadores, realidades que nos dicen que esta ley no está ayudando a la justicia para que de podamos eliminar (el crimen organizado)", aseveró.

"Creo que el tiempo nos juega en contra. Pero si nosotros derogamos y restablecemos la vigencia de las disposiciones anteriores, nos da el tiempo para poder hacer las modificaciones que podamos", finalizó.