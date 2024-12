Luis Valdez sobre Jorge Torres Saravia: "La amistad no pueda generar algún tipo de responsabilidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales "Cuando yo fui congresista, trabajó en mi despacho como uno de los asesores"; dijo Valdez sobre Torres Saravia

El secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, deslindó de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo, quien es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de explotación sexual, y señaló que su amistad con el exfuncionario no puede conducir a un vínculo de responsabilidad respecto de las acusaciones en su contra.

"Quiero deslindar todo tipo de vinculación con los hechos que tienen que investigarse. La amistad, la confianza, la posibilidad de un trabajo en su oportunidad no significa que eso pueda generar algún tipo de responsabilidad en mi persona o un dirigente de mi partido", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Él trabajó mucho antes de que yo sea gobernador en la región La Libertad. Me parece que era ejecutor coactivo. Trujillo es una ciudad pequeña donde todos nos conocemos. Hasta ahí y hasta donde yo conozco ha mostrado actitudes correctas", aseveró.

"Cuando yo fui congresista, trabajó en mi despacho como uno de los asesores. De los siete miembros del equipo era uno más. Yo respondo por Alianza por el Progreso, respondo por mis actos propios y por mi familia y los míos, no por los que pueda ejercer o ejecutar o las dudas que puedan generar terceras personas", agregó.

Como se recuerda, la investigación contra Torres Saravia se abrió luego de que se conociera la existencia de una presunta red de prostitución al interior del Congreso.

Luis Valdez asegura que asistirá en caso ser citado a declarar

En otro momento, Valdez indicó que asistirá a las citaciones en caso se le llame a declarar. No obstante, dijo evidenciar que se pretende forzar un vínculo con los hechos por los que se investiga a Torres Saravia.

"Lo que evidencio es que se insiste en sostener y vincular una amistad con hechos tan graves como los que hemos tenido todos conocimiento. Sobre los delitos que se le atribuye al señor, él tendrá la posibilidad, el derecho y la obligación social de hacer sus descargos y hacer su defensa", aseveró.

"Siempre he dado la cara a donde me han llamado. Jamás rehuiré, jamás me esconderé, jamás dejaré de dar la cara", finalizó.