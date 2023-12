El Congreso versus el Congreso durante este 2023 [INFORME]

El Congreso de la República, además de tener la función de dar leyes en beneficio de la población, desempeña un papel importante al fiscalizar e investigar a quienes ocupan cargos públicos. Su conformación surge de un proceso democrático donde los ciudadanos ejercen libremente su derecho al voto.

Los electores confían en que sus representantes políticos cumplan con sus promesas de campaña y ejerzan sus labores de manera ejemplar. Sin embargo, muchos de ellos terminan enfrentando denuncias o cuestionamientos debido a su propia conducta.

La diversidad de denuncias e, incluso, los presuntos “blindajes” entre los congresistas refuerzan la conocida expresión “otorongo no come otorongo”. Aunque estas situaciones no son exclusivas de la actual composición parlamentaria, cada año parece que la imagen de los congresistas se deteriora más, según la opinión del exlegislador Víctor Andrés García Belaunde.

“Este último no he sido parte de él. Evidentemente, por suerte; pero es el que peor veo. Vemos un Congreso que va de más a menos. Ha habido acusaciones y blindajes. Hay blindaje de los niños, hay blindaje de los mochas sueldos, el resto ha sido un blindaje total y permanente. Entonces, yo creo que este Congreso es probablemente el peor de los últimos cien años en el Perú”, manifestó.

Casos como el de los llamados ‘mochasueldos’, acusados de apropiarse de parte de los salarios de sus empleados, o los denominados ‘Niños’, que supuestamente negociaban con el Gobierno de Pedro Castillo a cambio de respaldo político, perjudican la reputación de los legisladores, afectando también a aquellos que tienen la intención de desempeñar una buena labor.

Sin embargo, es importante realizar una distinción clara entre el Congreso y quienes lo integran, ya que su institucionalidad e importancia deben permanecer separadas de la gestión individual de sus miembros.

Este enfoque es respaldado por el abogado constitucionalista Ernesto Blume, quien considera que existe una gran responsabilidad de los electores, ya que son ellos quienes son los que deciden a los que serán sus representantes políticos.

“Nosotros hemos elegido a los congresistas que están hoy en el Congreso y, por lo tanto, el elector es responsable de a quién ha elegido y eso es algo que hay que tenerlo como una reflexión personal para evitar volver a cometer los mismos errores”, indicó.



“Hay una especie de pacto de impunidad”

Es frecuente observar a los congresistas más concentrados en discusiones políticas e ideológicas que en cumplir con las promesas de campaña por las cuales fueron reconocidos por sus electores. Además, los cuestionamientos y las denuncias penales, algunos relacionados con casos de acoso, violación o tráfico de influencias, en los que se ven implicados, no dejan de tener un impacto en su desempeño, ya sea a nivel individual o colectivo.

Todo ello hace que los congresistas tengan cada vez menos aceptación de parte de la opinión pública, según lo explica el sociólogo David Sulmón.

“Ahora hay una especie de pacto de impunidad, que hace que las faltas de algunos congresistas no sean sancionadas porque los otros también tienen rabo de paja, entonces es un Congreso donde todo el mundo tiene rabo de paja, entonces uno negocia impunidad y a partir de esa impunidad negocia pequeños intereses particulares, entonces es realmente muy poco lo que puede destacarse de este Congreso”, manifestó.

Según la última encuesta de Ipsos, realizada en noviembre de 2023, más del 80 % de la población desaprueba la gestión del Congreso de la República, marcando un aumento significativo en comparación con agosto de 2021, cuando la desaprobación era del 44 %.

En medio de un balance más negativo que positivo, el Congreso se posiciona como una de las instituciones más criticadas en el país. En este contexto, resulta imperativo reflexionar sobre el papel de los ciudadanos, ya que son quienes eligen a los que serán llamados padres de la Patria.