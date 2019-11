La agrupación política escogió a sus representantes para el próximo proceso electoral. | Fuente: Andina

La agrupación política Fuerza Popular aprobó este domingo la lista de candidatos con la que participarán de las elecciones parlamentarias que se realizarán el 26 de enero de 2020.

En total son 140 candidatos para todas las regiones del país, entre los cuales destacan los exlegisladores del disuelto Congreso de la República: Marco Miyashiro y Juan Carlos Gonzáles (Lima) y Miguel Elías (Ica).

En la ciudad de Lima, la lista es encabeza por la excongresista Martha Chávez con el número 1 y será seguida por el excandidato a la alcaldía de Lima, Diethell Columbus, y el analista político Ricardo Vásquez Kunze.

El proceso de elección de los candidatos para este proceso electoral fue realizado por los delegados del partido que lidera la excandidata presidencial, Keiko Fujimori.

Renuncia de Tubino

La elección de los parlamentarios se da el mismo día en que el excongresista Carlos Tubino anunciara su renuncia irrevocable a Fuerza Popular, luego de que le negaran la posibilidad de participar en las elecciones.

El exlegislador sostuvo que con su renuncia busca resarcir su honor, luego de la disolución del Congreso de la República que anunció el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre.

“Por un tema Principista he renunciado a Fuerza Popular, recuperando mi independencia. No me enrolaré en ningún Partido Político”, escribió Tubino en su cuenta de Twitter.