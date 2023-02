Dirigente de Enapu denuncia que Enrique Wong lo obligó a grabar video para evitar sanción en Comisión de Ética, según Panorama

El legislador fue sometido a un proceso en la Comisión de Ética por la designación de su asesor como titular del directorio de Enapu. | Fuente: Andina

Víctor Castillo, dirigente del sindicato de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), denunció haber sido retenido en el despacho parlamentario del congresista Enrique Wong, donde fue obligado a grabar un video con el cual asumía la responsabilidad por la designación de Manuel Talavera, asesor de dicho parlamentario, como presidente del Directorio de Enapu.

El legislador había sido vinculado con la designación de Talavera como titular del directorio de Enapu. En marzo de 2022, Panorama reveló que Enrique Wong tuvo varias reuniones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para proponer y asegurar que su asesor logre el puesto.

Por este caso, el entonces vicepresidente del Congreso tuvo que pasar por la Comisión de Ética, donde se recomendó que se le suspenda por 120 días.

Denuncia

Ante esta situación, el dirigente Vicente Castillo indicó al dominical Panorama que en agosto de 2022 fue citado por el propio Talavera al despacho del legislador y le indicó que debía grabar un video en el que se quitara la responsabilidad sobre su nombramiento a Enrique Wong.

“Se me da algunos alcances para grabar un video, con lo que se me alcanzó a través de un WhatsApp en el cual había que hacer mención que el congresista no intervino en la designación del señor Manuel Talavera. Es así por la forma cómo lo enfocaron, es por ello que nosotros nos sentimos obligados a hacer este video”, sostuvo Vicente Castillo.

El dirigente del sindicato de Enapu sostuvo que previamente fue llamado varias veces por Manuel Talavera e incluso por el congresista Enrique Wong mediante la aplicación WhatsApp, a fin de que realice la grabación. Asimismo, indicó que durante el encuentro en la oficina del legislador estuvieron presentes el propio Wong, Talavera y el exlegislador Heriberto Benitez.

"No relacionar al congresista"

Castillo sostuvo que fue el exparlamentario quien le indicó que debía realizar la grabación con ímpetu y que en ella no se debía mencionar al congresista de Podemos Perú. Asimismo, respecto de la designación de Talavera como titular del Directorio de Enapu, debían decir que había sido una propuesta del sindicato.

“Quien estaba más acorde con lo que se debe mencionar era el doctor Heriberto Benitez, quien decía que tenía que haber mayor ímpetu, había que no relacionar al congresista, que debería ser una propuesta que nosotros hemos sido los que propusieron ante el presidente Castillo y luego ante el MTC”, dijo.

Dijo también que el día en que fue citado al Parlamento no se registró su ingreso y que se le hizo entrar por una puerta del Congreso en el jirón Junín y no por el ingreso usual del jirón Andahuaylas.

Finalmente, el video fue grabado y, según el dominical, pese a que Wong intentó presentarlo ante la Comisión de Ética como prueba, no fue aceptado, pues fue presentado fuera del plazo.