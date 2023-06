Esposa de Edgar Tello pidió dinero a trabajadores del congresista para viajar a Alemania, según Punto Final

Edgar Tello, congresista denunciado por supuesto recorte de sueldos, continúa en el ojo de la tormenta. Su esposa, Sonia Suárez de Tello, habría financiado su viaje a Alemania con dinero del personal del despacho de su cónyugue, según información del dominical “Punto Final”.

En el reportaje periodístico se expuso un chat entre Sonia Suárez y una asesora de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, encabezada por Tello, que demostrarían las coordinaciones para la compra de un pasaje, a fin de que ella se traslade a Núremberg (Alemania) el 14 de febrero del 2023, un día después del viaje del parlamentario para participar en una feria de alimentos orgánicos realizada en la referida ciudad alemana.

La mujer pidió tener el mismo itinerario que su esposo y que le prestaran la suma de S/ 9 688 que costaba el ticket, comprado a la agencia Cuarzo.

La suma de dinero, según anunció, sería devuelto por otra trabajadora de su esposo.

“Doctora, por favor, confírmenme un pasaje para mí también y como para ver cómo hago para enviar la economía. […] Un favor, podría hacer el depósito y yo le hago llegar el efectivo para que haga el depósito, necesito urgente, gracias”, se oye en el audio.

“Doctora, ¿podría hacer el depósito?”

El dominical señaló que Aidé Suárez Bobadilla, auxiliar en el despacho de Tello, sería la encargada de devolver el dinero.

“Doctora, ¿podría hacer el depósito? Necesito urgente, gracias. Me consiguió el vuelo y todo, pero necesito depositar ahorita, hacer una transferencia en soles. Yo le deposito mañana con la profesora Aidé, por favor”, pide la esposa del legislador Tello.

“Mañana a primera hora le envío porque ahorita no (puedo mandarle el dinero), ahorita que no hay banco, yo estoy a medias también, no llego, no tengo ese monto, lo tengo en efectivo, pero no sé cómo hacerlo llegar”, agrega.

Sonia Suárez de Tello es profesora y, a pesar de tener impedimentos, trabajó en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente; sin embargo, fue retirada de la institución por Miriam Alegría, quien en ese entonces presidía la institución, de acuerdo con el programa periodístico.

Al regresar del Viejo Continente, Edgar Tello, denunciado por la Procuraduría General del Estado (PGE) por el presunto delito de concusión, escribió unas reflexiones sobre la agricultura como parte de su sustentación del viaje, pero el material, según Punto Final, fue copiado de un artículo del catedrático Pedro Barrientos Felipa.