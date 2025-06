“Es inviable”: expresidente del INPE critica proyecto para enviar presos peruanos a El Salvador

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Javier Llaque, expresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), criticó el proyecto de ley de la congresista Katy Ugarte (Bloque Magisterial) que propone el traslado de los reos de alta peligrosidad a las cárceles de El Salvador, a través de un convenio entre el Perú y dicho país.

De acuerdo con la parlamentaria, la propuesta tiene como objetivo promover el traslado de reos de alta peligrosidad sentenciados por los delitos de sicariato, extorsión, homicidio y otros similares a las cárceles salvadoreñas para reducir la sobrepoblación carcelaria y la inseguridad ciudadana que se registra a nivel nacional.

Al respecto, Llaque Moya indicó que la iniciativa es "técnicamente inviable" y que la misma exposición de motivos de la congresista presentaría errores de fondo. Además, recalcó que lo que establece es contrario a la Constitución.

"La exposición de motivos del proyecto de ley menciona los tratados que ya existen, pero confunde, porque esos tratados son para llevar a sus connacionales y acá de lo que se trata es de peruanos. Y eso es lo incorrecto, porque la Constitución peruana, para los condenados, dice que la pena tiene unos fines determinados: la reeducación, rehabilitación, reincorporación, es decir, la reinserción social. ¿Ocurrirá eso en el CECOT [cárcel de El Salvador]? Es incuestionable que no", sostuvo.

"Por lo tanto, si los fines de la pena no se cumplen, tendríamos en principio que cambiar la Constitución para poder enviar condenados peruanos a ese país", remarcó.

Asimismo, consideró que no contribuirá al deshacinamiento de los penales ni contribuirá a mejorar su seguridad en casos de fuga, pues, según dijo, Perú tiene cifras mínimas de reos que escapan de cárceles.

"El proyecto dice que su finalidad es reducir la población penitenciaria. Error. No la va a reducir. En estos momentos tenemos 102 500 privados de libertad, capacidad para 41 000, es decir, nos faltan 61 500 espacios. ¿A cuántos van a enviar a El Salvador? ¿A 100, a 200? Eso va a aliviar el hacinamiento para nada. El hacinamiento se ataca con penales, con grilletes que hasta ahora el MEF no da los recursos para los grilletes que valen 10 veces menos. Es inexplicable que el INPE no tenga esos recursos", aseveró.

"Punto dos, dice que va a mejorar la seguridad en penales para evitar escapes [...], debería decir fugas o disturbios. Debemos decirle a la congresista que no es correcto. Las fugas son mínimas. Este año van dos, el año pasado hubo una y a nivel internacional todos los países tienen 20, 30, 50 fugas. Brasil tuvo 300 fugas el año pasado, por lo tanto, el Perú no tiene ese problema", acotó.

"Por lo tanto, este proyecto adolece de serias deficiencias técnicas en su sustentación y además que no se necesita un proyecto para trasladar privados de libertad, siempre y cuando sean sus connacionales. Estados Unidos ha enviado, pero no ha enviado norteamericanos […] ¿Y Perú va a enviar a los peruanos? No se cumpliría con los fines constitucionales de la pena", inquirió.

Costo diario de mantener cada preso en El Salvador sería de 200 dólares

Otro aspecto criticado por Llaque Moya fue el costo que deberá asumir el Perú por cada preso trasladado a El Salvador, que sería de 200 dólares.

"Estados Unidos tiene la capacidad de gastar unos 60 dólares diarios por privado de libertad […], ese es el promedio. El Perú tiene un gasto de, aproximadamente, entre 27 y 30 soles diarios. Entonces, si alguien propone que el Estado gaste $200 diarios en un privado de libertad, que le den ese dinero al INPE y les garantizamos que los resultados van a ser mucho mejores", sostuvo.

Asimismo, cuestionó que penales como el CECOT garanticen el respecto a la dignidad humana.

"Dice que el objetivo es que el hacinamiento afecta no solo la dignidad humana. ¿El CECOT es el penal adecuado de dignidad? Por favor, alguien lo ha calificado como un zoológico, porque realmente pareciera serlo, una jaula con barrotes y nada más. Eso no debemos admitirlo", enfatizó.

"Y dice que el INPE no puede rehabilitar ni reinsertar. Yo debo decir que el INPE, todos los meses, publica unas estadísticas y ahí aparece que el reingreso es solo el 25 % y en estos días se va a publicar un trabajo donde aparece cuánto es la reincidencia: 13 % de cada 100, tres vuelven. Por lo tanto, no es cierto que no se rehabilite o reinserte. 87 % se reinsertan o se rehabilitan", puntualizó.