Fernando Rospigliosi dice que Delia Espinoza "se ganó" su inhabilitación en el Congreso: "Cada quien busca y encuentra"

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y miembro de la bancada de Fuerza Popular, en una entrevista publicada este domingo en el diario El Comercio, se pronunció en torno a la inhabilitación por 10 años que impuso el Parlamento contra Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación.

El pasado 3 de diciembre, el pleno del Legislativo aprobó con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones la referida sanción contra Espinoza Valenzuela, luego de que Jorge Montoya (Honor y Democracia) y Norma Yarrow (Renovación Popular) presentaran reconsideraciones tras una primera votación que no alcanzó los votos para inhabilitarla.

Cabe destacar que el Legislativo imputaba a la suspendida magistrada una supuesta responsabilidad en la aprobación de un reglamento del Ministerio Público referido a la ley que pone a la Policía a cargo de la investigación preliminar de los delitos. Dicho reglamento fue aprobado por la Junta de Fiscales Supremos y llevaba la rúbrica del entonces fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, no obstante, la sanción aprobada alcanzó únicamente a Delia Espinoza.

"Ella se lo ganó"

Al respecto, Rospigliosi resaltó que fue él, junto a los congresistas José Cueto y Alfredo Azurín, quien presentó la acusación contra Delia Espinoza en octubre de 2024, y que la inhabilitación, "ella se lo ganó".

"Además, esta señora tiene una rara característica, que es pelearse con todo el mundo. Es problema de ella, ¿no? Ella se lo ganó. Yo presenté la acusación [...], porque dimos esta ley que devuelve la investigación preliminar a la Policía, la promulgó el Gobierno e, inmediatamente, la Junta de Fiscales Supremos saca un reglamento para no acatarla", señaló.

Consultado por el hecho de que solo Espinoza fue sancionada, pese a no haber firmado el reglamento, el titular del Legislativo respondió que fue "porque ella salía a los medios a criticar la ley" impulsada por el Congreso.

"La firma el fiscal encargado, pero cuando Delia Espinoza se hace cargo de la Fiscalía, ella salía a los medios a criticar la ley y decir que no la acaten. La fiscalía no tiene esa potestad que tienen los jueces, que la emplean mal, pero que la tienen, del control difuso", aseveró.

Además, justificó que no se haya sancionado a los otros fiscales supremos alegando que Espinoza "ha trabajado intensamente para lograr esa votación" en el pleno.

"No [puede entenderse] como una represalia. Cada quien busca y encuentra. Todo el mundo conoce cuál es el desempeño de esta señora, se pelea hasta con su propio abogado, con sus amigos en la Junta de Fiscales Supremos", indicó.

No descarta pensión vitalicia a Dina Boluarte

Por otro lado, Fernando Rospigliosi no descartó que el Congreso decida otorgar la pensión vitalicia que se otorga a los exjefes de Estado a Dina Boluarte, que asumió el gobierno por sucesión constitucional y que fue vacada por el Legislativo.

"Eso depende de lo que digan las oficinas del Congreso, la Oficina de Asesoría Jurídica [...] Prefiero no opinar para que no digan que he intervenido, pero se va a resolver de manera legal. Lo que está claro es que los encargados, como Sagasti, Merino, Jerí, no recibirán pensión. Los vicepresidentes elegidos en la fórmula que reemplazaron al presidente tienen otro estatus. Vamos a ver", aseguró.

Finalmente, el congresista fujimorista dijo que no se arrepiente de haber llamado "terruco" al artista Eduardo Ruiz, conocido como Trvko, quien falleció tras recibir un disparo por parte del suboficial Luis Magallanes, en el marco de las protestas sociales del pasado 15 de octubre.

"No, no me arrepiento. ¿Por qué me voy a arrepentir si es una realidad? Si tú miras todas sus publicaciones, decía 'T.Ruko'", sostuvo.

Cuando se le señaló que los allegados al fallecido artista lo llamaban 'truko', Rospigliosi dijo que "han interpretado de manera incorrecta lo que decía en sus redes sociales".

"Es la realidad. Jamás he insultado ni me he referido de mala manera a ese señor. Lo que dije textualmente fue: una persona que lamentablemente falleció y que se hacía llamar como aparece en sus redes sociales. Yo no he inventado eso, no se me ha ocurrido a mí", puntualizó.